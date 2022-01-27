Жители Челябинска подняли вопрос о сроках устранения коммунальных аварий в домах-памятниках

Жители Челябинска подняли вопрос о сроках устранения коммунальных авариях в зданиях-памятниках.

В частности, речь идет о доме облисполкома на Цвиллинга, 36, в подвале 11-го подъезда которого на этой неделе случился прорыв воды с горячей водой, в результате из-под лифта начало парить – до самого пятого этажа (на окнах образовался конденсат).

Обращаясь к сотрудникам государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области на его официальной странице в ВКонтакте, челябинка Ольга Поромова отметила, что вода пропитывает и деревянные перекрытия, и штукатурку на нескольких этажах и что установленный хомут проблемы не решает. Горожанка обвинила комитет в том, что отвечать на вопросы жителей его специалисты не торопятся, тем самым способствуя разрушению памятника.

Недовольной жительнице ответила администрация Челябинска. В мэрии сообщили, что в настоящее время ведется согласование работ по замене участка трубопровода с госкомитетом охраны объектов культурного наследия региона.

«После согласования работ будет выбрана лицензионная организация на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия и организованы работы по замене участка трубопровода», - рассказали в администрации города.

Данный ответ горожанку не удовлетворил – Ольга Поромова назвала ситуацию с домом на Цвиллинга абсурдной.

«Аварийные ситуации требуют незамедлительного реагирования согласно всем законам и нормам. А наш дом согласовывает каждый хомут и каждый кусок трубы, и на это уходят недели, а в это время дом приходит в негодность! Понятно, когда плановые и капитальные ремонты согласуются и выполняются лицензионными организациями, но аварийные, когда хлещет горячая вода или когда в мороз наш дом в выходные остался без отопления, - это совсем другое! Есть ЖЭК, который обслуживает наш дом, слесарь, который знает каждую трубу и каждый свищ и делает на совесть. Вы себя поставьте на наше место! Горячий пар шел больше недели в подъезде, а вы все чего-то согласовываете по две-три недели. Вы своими руками разрушаете наш дом! Еще в нашем доме не такая огромная собираемость квартплаты, чтобы мы могли платить за каждый проект замены участка гнилой трубы. Это похоже на кормушку для всех, кроме дома. Есть законы, регламентирующие сроки устранения коммунальных аварий, и вы сами их не соблюдаете», - заявила челябинка, обращаясь к чиновникам.

Вот что Ольге Поромовой ответили уже в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области: «Незамедлительное проведение работ, связанное с аварийными ситуациями, возможно без разрешения государственного комитета и при условии производства таких работ без ущерба для объекта культурного наследия (его особенностям, подлежащим обязательному сохранению), с последующим представлением отчетной документации о выполненных работах, о чем неоднократно сообщалось ТСН «Цвиллинга 36».Во избежание аварийных ситуаций требуется капитальный ремонт инженерных сетей дома. Решение о таком ремонте и сроках его проведения принимается на общем собрании собственников недвижимости».