26.05.2022
Бывший контрактник из Челябинской области признан должником минобороны РФ
26.05.2022
В Челябинской области завершилась Универсиада вузов
26.05.2022
На месте бывшего завода АМЗ в Челябинске построят жилые дома и социальные объекты
26.05.2022
КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 12%
26.05.2022
Таганайская ксеромфалина Кауфмана показала себя во всей красе
26.05.2022
Замглавы МЧС РФ Андрей Гурович освобожден от занимаемой должности
Троицкий завод Зуккера стал новым «героем» историко-культурной экспертизы
03.03.2022
«Гнездовье мамонта» челябинских архитекторов признано лучшей концепцией «Урбан Урала»
27.01.2022
Жители Челябинска подняли вопрос о сроках устранения коммунальных аварий в домах-памятниках
24.01.2022
Пять старинных зданий Челябинска признаны объектами культурного наследия
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
Сетью можно пять раз охватить периметр Челябинской области
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022