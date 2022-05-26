Троицкий завод Зуккера стал новым «героем» историко-культурной экспертизы

Комплекс строений пивного завода Зуккера в Троицке (Челябинская область), являющийся выявленным объектом культурного наследия, может стать частью госреестра ОКН.

Государственная историко-культурная экспертиза на предмет включения ансамбля в данный реестр проводится в настоящее время, от ее результатов зависит, есть ли у данного объекта «шанс».

Как рассказали в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, пивоваренный завод в Троицке был построен в 1876-м году, его основателем являлся Иоганн Леонгард Зуккер, после смерти которого в 1891-м году управление заводом перешло к его жене Августине Зуккер, а затем к сыну - Якову Эрнсту Леонгарду Зуккеру.

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Продукция завода продавалась в самом Троицке в многочисленных палатках и погребках, а также в собственном пивном зале на пересечении Васильевского переулка и Гимназической улицы (ныне - перекресток улиц Климова и Гагарина). Значительная часть продукции реализовывалась с оптовых складов в Челябинске, Златоусте, Миассе и Кустанае.

После Октябрьской революции Яков Зуккер добровольно передал завод большевикам, но некоторое время работал на заводе в должности главного инженера, а также в годы НЭПа возглавлял «Троицкое общество взаимного кредита». В конце 1930-х годов он принял решение вернуться с семьей в Германию. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Производство пива в Троицке несколько раз приостанавливалось: в революционные годы на заводе производили мясные консервы, консервные банки и ящики. В военные годы здесь выпускали радиаторы для самолетов и танков.

В 1956-м году на заводе прошла полная реконструкция. В 1977-м году предприятие вышло на проектную мощность в один миллион декалитров в год. В 1985-м году в связи с антиалкогольной кампанией производство пива сократилось. В 1992-м предприятие вышло из состава Челябинского объединения пивобезалкогольной промышленности и было преобразовано в ЗАО «Троицкий завод пивобезалкогольных напитков». В 1998-м году предприятие обанкротилось, с 2002-го года - несколько раз меняло собственников. В настоящее время завод не эксплуатируется.