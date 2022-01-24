Пять старинных зданий Челябинска признаны объектами культурного наследия

Пять старинных зданий Челябинска включены в список выявленных объектов культурного наследия.

Это двухэтажный деревянный жилой дом на улице Советской, 9-А; одноэтажный каменный дом с высоким цоколем на Шаумяна, 46-А; жилой дом для инженерно-технических работников завода «СТАНКОМАШ» на Цвиллинга, 28; здание городской клинической больницы №1 с оградой (ансамбль) на Воровского, 16; здание Сосновского Алексеевского городского четырехклассного училища на улице Красных партизан, 25 в поселке Сосновка.

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Кроме того, объектом культурного наследия решено признать подпорную стену набережной дрожже-винокуренного завода Аникина на берегу реки Миасс Челябинска (улица Свободы, 2).

Существующий в регионе список ОКН был расширен на заседании научно-методического совета при государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, состоявшемся в декабре ушедшего года.

Помимо челябинских строений, в обновленный перечень вошли минарет соборной мечети Миасса (улица Первомайская, 10), двухэтажный каменно-деревянный жилой дом в этом же муниципалитете по адресу: улица Ленина, 9; миасский дворец культуры автомобилестроителей (улица Автозаводцев, 21) и старинный деревянный дом в Чебаркуле, расположенный по адресу: улица Пушкина, 13. Об этом сообщает сегодня, 24-го января, госкомитет охраны ОКН региона.