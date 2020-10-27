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Челябинский храм Александра Невского на Алом поле обретет былое величие

Общество
Сегодня, 11:59
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Автор: 
Евгения Александрова

Знаменитый челябинский храм святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле обретет былое величие: реставраторы занимаются восстановлением фресок, обнаруженных ими под толстым слоем штукатурки во время реконструкции уникального объекта культурного наследия.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, комментируя данное событие на своей странице в Инстаграм, порадовался, что живопись в стилистике Васнецовской школы хорошо сохранилась и теперь возвращается к зрителям после почти векового забвения.

Глава региона отметил, что реставраторам предстоит кропотливая работа: сантиметр за сантиметром мастера очищают и восстанавливают внутреннее и внешнее убранство храма.

«Это касается не только фресок, но и всего здания. Храм будет бережно отреставрирован. И даже больше. Появится мозаика, которая есть в сохранившемся проекте. Но сделать её не успели - помешала Первая мировая война, а затем и революция», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор выразил надежду, что все задуманное получится.

«Город и область вновь обретут храм, который когда-то строился на средства горожан. И в нём - связь поколений челябинцев», - сказал глава региона.

Председатель государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Алексей Федичкин сообщил агентству «Урал-пресс-информ», что на реконструкцию храма Александра Невского, принадлежащего Русской православной церкви, из федерального бюджета выделено 464 миллиона рублей.

«РПЦ был подготовлен проект реконструкции здания, который прошел государственную экспертизу. С этим проектом правообладатели заявились на участие в государственной программе РФ «Развитие культуры и туризма» и были в нее включены. В 2019 году дирекция по строительству, реконструкции и реставрации министерства культуры Российской Федерации провела аукцион по поиску подрядной организации. Аукцион выиграла организация из Санкт-Петербурга АО «Ренессанс-Реставрация». Летом текущего года питерцы приступили к работе», - рассказал Алексей Федичкин.

Председатель госкомитета отметил, что работы в храме Александра Невского рассчитаны на три года – до 2022-го.

«Это первый такой объект на территории Челябинской области, получивший столь масштабное финансирование - практически полмиллиарда рублей. Раньше такие средства на реставрацию объектов культурного наследия региону никогда не выделялись», - заметил Алексей Федичкин.

Он подчеркнул, что у организации, которая взялась за восстановление храма Александра Невского, очень серьезный подход к работе и большой штат сотрудников: одних только проектантов - около 150-ти человек.

Специалисты АО «Ренессанс-Реставрация» (компания имеет репутацию одного из лучших реставраторов исторических зданий в России) работали в московском и псковском Кремлях, реставрировали фонтаны ВДНХ, проводили реставрационные работы на объектах Эрмитажа и музея-заповедника «Петергоф».

Преподаватель истории и обществоведения Челябинского государственного университета, доцент, кандидат исторических наук Павел Назыров отметил, что у храма и его фресок сложная судьба и что благодаря труду реставраторов челябинцы получат возможность побывать в обновленном храме и увидеть все своим глазами.

«Нам надо перестать воспринимать себя, как культурные задворки, с уважением относиться к нашему прошлому и с ответственностью - к сегодняшнему дню нашего города», - считает Павел Назыров.

По мнению известного южноуральского краеведа, координатора движения «АрхиСтраж» Юрия Латышева, храм Александра Невского входит в десятку самых интересных архитектурных объектов Челябинска за всю историю города.

«Хорошо известно, что расписывали храм художники из иконописной мастерской Ощепкова. В книге «Православные храмы Челябинска» говорится, что 16 ноября 1914 года на собрании прихожан Александро-Невской церкви рассматривался план иконостаса главного придела храма и решался вопрос о живописи», - рассказал Юрий Латышев.

В книге, по его словам, также написано следующее: «Судя по рисунку, иконостас обещает быть весьма изящным. Стиль - русский. Иконы по иконостасу расположены в три яруса по шесть в каждом, кроме центральной части иконостаса, где имеется место еще для трех икон. Иконы нижнего яруса будут чеканной работы, а остальные - живописью с картин Васнецова и других известных художников».

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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