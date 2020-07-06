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Челябинский областной онкодиспансер возобновил госпитализацию после закрытия из-за коронавируса

Общество
Сегодня, 20:35

Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, часть отделений которого было закрыто в связи с выявлением очага коронавирусной инфекции Covid-19, возобновил госпитализацию пациентов для проведения лечения в круглосуточном стационаре.

Как сообщила специалист по связям с общественностью онкодиспансера Лия Захарова, начали заполняться все отделения в обоих корпусах. Продолжают работу амбулаторные отделения - лучевой, фотодинамической, радионуклидной и дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии. Не прекращали работу поликлиника и отделения диагностики (эндоскопическое, отделения КТ и МРТ, ПЭТ- центр, лаборатории).

«Мы знаем поименно всех своих пациентов, каждую фамилию, место жительства и состояние онкозаболевания. Лечащие врачи поддерживают с ними связь, ежедневно обзванивают, уточняют и отслеживают информацию, дают советы даже бытового характера, чтобы поддержать моральный дух», - рассказала заведующая эпидемиологической службой Марина Бабикова.

Всем контактным пациентам в условиях онкоцентра была проведена расширенная диагностика: выполнен забор материала и необходимое КТ-исследование. Среди пациентов не было ни одного тяжелого случая, который бы потребовал использования ИВЛ. Часть пациентов, у которых в послеоперационном периоде присоединилась коронавирусная инфекция, была переведена на госпитальные базы в другие лечебные учреждения и получала необходимое противовирусное лечение. Их состояние не вызывало опасений, поскольку инфекция была «поймана» на раннем этапе.

Другая часть пациентов, которые были контакты по covid-19, но не имела признаков заболевания, согласно международным рекомендациям, находилась на изоляции в домашних условиях. Их лечение по онкозаболеванию было прервано и будет возобновлено по окончанию инкубационного периода и оценки общего состояния здоровья.

Третья часть пациентов, которые не были контактны, но лечение онкологического заболевания было прервано, перенаправлены в другие отделения амбулаторной помощи и дневного стационара онкоцентра и/или в другие лечебные учреждения региона. В лечебные учреждения по месту жительства были переданы все списки пациентов, которые были выписаны из онкоцентра, и нуждались в наблюдении по месту жительства.

 

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Теги
коронавирус
Окружной онкологический диспансер
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