15.09.2023
Завершен ремонт участка трассы М-5 в Челябинской области
15.09.2023
На трассе Челябинск – Харлуши водитель иномарки насмерть сбил подростка на велосипеде
14.09.2023
Безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать ракетный корабль Черноморского флота
14.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября (18+)
14.09.2023
Евгений Светлов поручил срочно ограничить доступ к гигантской свалке у водоема
14.09.2023
В ГРЦ Макеева обсудили актуальные проблемы создания ракетно-космической техники
Челябинский предприниматель передал для наших бойцов «Белую ночь» на колесах
14.09.2023
«Это экологическая катастрофа!»: Народный фронт требует немедленно убрать свалку в Еманжелинском районе
13.09.2023
Южноуральцы отмечены премией «Команда Путина» за вклад во благо жизни людей
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
10.09.2023
Славные танкисты и танкостроители великой России отмечают профессиональный праздник
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023