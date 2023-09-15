Челябинский предприниматель передал для наших бойцов «Белую ночь» на колесах

Челябинский предприниматель Олег Гнездилов в рамках проекта Народного фронта «Все для Победы!» передал для наших бойцов специализированный автомобиль, на котором участники СВО смогут работать незаметно в ночное время.

Позаботившись о безопасности разведчиков на поле боя, Олег Гнездилов перекрасил «Ниву» - расцветка, которую приобрел внедорожник, называется «Белая ночь».

Как сообщили в Народном фронте Челябинской области, комплектация автомобиля позволяет перевозить как пулеметный расчет, так и раненого с медперсоналом - с передовой.

«Благодарим Олега Гнездилова за передачу автотранспорта военнослужащим 430-го мотострелкового полка. В скором времени парни пришлют обратную связь», - отмечают в челябинском региональном отделении Народного фронта.