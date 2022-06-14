Челябинский приход откроет «Школу блогера» на президентский грант

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, 15 июня, в Челябинск прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия, игумена Радонежского
14.06.2022

В среду в Челябинск прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместителем начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» назначена
14.06.2022

Назначен новый замначальника ГЖИ Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первым заместителем председателя государственного комитета по делам архивов Челябинской области н
14.06.2022

Назначен новый первый зампредседателя Госкомитета по делам архивов Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Временно исполняющим обязанности руководителя постоянного представительства Челябинской области п
14.06.2022

Олег Щегрикович вновь будет руководить постпредством Челябинской области на период смены власти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 13-го июня, силовики задержали генерального директора компании ЗАО «Медсерв
13.06.2022

В Челябинске задержана гендиректор ЗАО «Медсервис-регион»
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.06.2022

Рост перевозок социально-значимых грузов зафиксирован на ЮУЖД в мае
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.06.2022

Челябинский приход откроет «Школу блогера» на президентский грант
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.06.2022

Звезда ТНТ Ольга Картункова помогла челябинцу сделать предложение любимой в прямом эфире
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.06.2022

Минфин Челябинской области проконтролирует муниципальные расходы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.06.2022

Пять районов Челябинска две недели проведут без горячей воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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школа блогера
Грант президента
Общество
14.06.2022 12:35

Челябинский приход откроет «Школу блогера» на президентский грант

Приход храма во имя великомученика Пантелеимона Целителя на улице Российской в Челябинске впервые выиграл президентский грант. Жюри решило поддержать проект «Школа блогера – студия для раскрытия творческого потенциала молодёжи».

Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, в начале 2022-23 учебного года при храме будет создана творческая студия. Молодые люди до 35 лет будут обучаться навыкам ведения соцсетей, съёмке видеороликов при помощи подручных средств, а также «раскручивать» свои странички в интернете. В проекте примут участие как воспитанники МБУ «Аистенок», выпускники интернатов, ребята из неблагополучных или малообеспеченных семей, так и молодёжь из полных семей и родственники детей.

«Как показывает наблюдение, подобные кружки приобретают у детей все большую популярность, – считает настоятель храма иерей Владимир Панарин. – В основном в них участвуют дети 7-13 лет, а мест, где могли бы обучаться ещё и подростки и молодежь, мало, и большинство из них платные… Очень надеюсь, что этот проект перерастёт в миссионерский и будет полезен и молодёжи, и Церкви».

 Руководитель проекта священник Владимир Панарин известен в интернете под псевдонимом ПопБлогер. В команду проекта также войдут люди, работающие в SMM-сфере и создавшие свои интернет-ресурсы с нуля. Они смогут обучить участников, передав им свой жизненный опыт и вовлечь их в мир блогосферы.

Школа будет действовать как минимум до января 2023 года.

Владимир Панарин
школа блогера
Грант президента
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех южноуральцев с пра
Общество

Южноуральцы празднуют День России

12.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В городах и районах Челябинской области в День России, 12 июня, состоятся разнообразные праздничн
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Афиша празднования Дня России в Челябинской области

10.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция

10.06.2022
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Мэрия Челябинска сообщила о планах провести компенсационную высадку взамен тех деревьев, которые
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На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы

09.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, 15 июня, в Челябинск прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия, игумена Радонежского
14.06.2022

В среду в Челябинск прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместителем начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» назначена
14.06.2022

Назначен новый замначальника ГЖИ Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первым заместителем председателя государственного комитета по делам архивов Челябинской области н
14.06.2022

Назначен новый первый зампредседателя Госкомитета по делам архивов Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Временно исполняющим обязанности руководителя постоянного представительства Челябинской области п
14.06.2022

Олег Щегрикович вновь будет руководить постпредством Челябинской области на период смены власти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 13-го июня, силовики задержали генерального директора компании ЗАО «Медсерв
13.06.2022

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14.06.2022 12:41

Рост перевозок социально-значимых грузов зафиксирован на ЮУЖД в мае

14.06.2022 12:35

Челябинский приход откроет «Школу блогера» на президентский грант

14.06.2022 12:25

В среду в Челябинск прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

14.06.2022 12:20

Звезда ТНТ Ольга Картункова помогла челябинцу сделать предложение любимой в прямом эфире

14.06.2022 11:54

Минфин Челябинской области проконтролирует муниципальные расходы

14.06.2022 11:44

Пять районов Челябинска две недели проведут без горячей воды

14.06.2022 11:36

В Челябинской области случился сход локомотива, проводится проверка

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С начала пандемии коронавирус оборвал жизни девяти тысяч южноуральцев

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Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа

10.06.2022 10:15

Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской области

10.06.2022 10:06

Южноуральцы могут поддержать бойцов ЛДНР

10.06.2022 10:02

В Челябинской области еще два выпускника удалены с ЕГЭ

10.06.2022 10:00

Простейшее оздоравливающее упражнение для ног и сердца

09.06.2022 20:48

Холдинг “Фора-синема”

09.06.2022 20:44

Южно-Уральская торгово-промышленная палата проведет бесплатный мастер-класс для предпринимателей

09.06.2022 20:37

В Новосинеглазово создадут зону отдыха на берегу водоема