Челябинский приход откроет «Школу блогера» на президентский грант

Приход храма во имя великомученика Пантелеимона Целителя на улице Российской в Челябинске впервые выиграл президентский грант. Жюри решило поддержать проект «Школа блогера – студия для раскрытия творческого потенциала молодёжи».

Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, в начале 2022-23 учебного года при храме будет создана творческая студия. Молодые люди до 35 лет будут обучаться навыкам ведения соцсетей, съёмке видеороликов при помощи подручных средств, а также «раскручивать» свои странички в интернете. В проекте примут участие как воспитанники МБУ «Аистенок», выпускники интернатов, ребята из неблагополучных или малообеспеченных семей, так и молодёжь из полных семей и родственники детей.

«Как показывает наблюдение, подобные кружки приобретают у детей все большую популярность, – считает настоятель храма иерей Владимир Панарин. – В основном в них участвуют дети 7-13 лет, а мест, где могли бы обучаться ещё и подростки и молодежь, мало, и большинство из них платные… Очень надеюсь, что этот проект перерастёт в миссионерский и будет полезен и молодёжи, и Церкви».

Руководитель проекта священник Владимир Панарин известен в интернете под псевдонимом ПопБлогер. В команду проекта также войдут люди, работающие в SMM-сфере и создавшие свои интернет-ресурсы с нуля. Они смогут обучить участников, передав им свой жизненный опыт и вовлечь их в мир блогосферы.

Школа будет действовать как минимум до января 2023 года.