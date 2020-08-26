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Челябинский урбанист после происшествия с детьми на Салавата Юлаева высказался против четырехполосных переходов

Фото: 
Челябинский урбанист / Вконтакте
Общество
Сегодня, 14:12
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Автор: 
Евгения Александрова

Челябинский урбанист Лев Владов, комментируя наезд на двух детей на Салавата Юлаева 18-го августа, заявил, что "четырехполосный переход, по-хорошему, не имеет права на существование".

Владов подчеркнул, что при этом "всегда есть слепое пятно от попутно движущегося автомобиля".

"Но если такой переход все же есть - он обязан быть с островком безопасности. А еще там должны сужаться полосы, чтобы водителям было некомфортно проезжать. Рядом с переходом водитель должен собраться, сконцентрироваться на дороге. Обычно такое происходит, когда дело касается собственности - не задеть свой автомобиль. Узкое место - все сразу становятся предельно аккуратными и сосредоточенными", - отметил урбанист.

Владов возмутился в своем сообществе в ВКонтакте, что трагедия на Салавата Юлаева (на переходе были сбиты двое мальчиков, их увезли в больницу с травмами) осталась незамеченной. И привел в качестве положительного примера развитые страны, где после подобных происшествий люди выходят на улицы и устраивают демонстрации, требуя сделать улицы более безопасными.

"Но не у нас. Ну не умерли ведь дети! Мы привыкли к авариям - главное, что не с нами. Новости о дорожных происшествиях в Челябинске - как ежедневные сводки с фронта. И общество никак не реагирует, а куча людей даже не хочет слушать, что с челябинскими улицами что-то не так. Нас отупили, обыдлили, и мы стали защищать свою разруху", - считает урбанист.

В качестве примера Лев Владов привел переход в Лондоне, где даже с островком, приподнятостью и узкими полосами установлен светофор.

"Потому что конфликтная точка. Но представьте, что Салавата Юлаева была бы в такой конфигурации. Насколько комфортнее было бы жить на такой улице? Когда россияне начнут думать о себе?" - задался вопросом Владов.

Актуальность данного поста подтверждает большое количество просмотров (17 тысяч), почти тысяча "лайков" и активные комментарии - в основном высказываются пешеходы, жалуясь на невоспитанных, безбашенных автомобилистов. Последние, в свою очередь, поругивают передвигающихся на своих двоих, которые зачастую прут напролом, еще и по телефону разговаривают.

Один из подписчиков не без ехидства заметил, что нашим людям не нужно, чтобы как в Лондоне, ибо "у нас свой уникальный путь".

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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