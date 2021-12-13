Челябинский зоопарк отметит Международный день обезьян

Челябинский зоопарк завтра, 14-го декабря, в час дня отметит Международный день обезьян.

В честь праздника зоологи учреждения приготовили для человекообразных виновников торжества новые предметы вольерного интерьера, игрушки и вкусняшки.

В челябинском зоопарке живут очаровательные представители более десяти видов приматов. Это малыши саймири и игрунки, взъерошенные эдиповы тамарины, шимпанзе Соня, экзотические лемуры вари, гиббоны, японские и яванские макаки, резус-макак Миша и не только.

«Обезьяны - это, несомненно, любимцы посетителей, и каждый раз возле их вольеров - аншлаг: кто-то ищет сходство обитателей зоопарка с близкими родственниками или друзьями, кто-то пытается повторить их гримасы, а кто-то молча (или в голос) завидует разнообразному рациону наших питомцев, который включает в себя более сорока позиций: орехи, овощи, фрукты, зелень, насекомые, ягоды и даже йогурт», - рассказывают сотрудники челябинского зоопарка.

Что касается Международного дня обезьян, то этот праздник появился в 2000-м году совершенно случайно. Студент одного из университетов Мичигана - Кейси Сорроу на календаре своего университетского товарища обозначил 14-е декабря как День обезьян. В честь такого события студгородок устроил шумную вечеринку, а к утру, благодаря Интернету, о новоиспеченном празднике узнал весь мир.