Челябинский зоопарк продолжает получать поздравления с 27-м днем рождения

Челябинский зоопарк продолжает получать поздравления с днем рождения: вчера, 13 сентября, этому уютному дому птиц и зверей исполнилось 27 лет.

Как совершенно справедливо заметили сотрудники учреждения, это «прекрасный возраст, который сочетает энтузиазм молодости и уже успевший накопиться опыт.

«Мы развиваемся и улучшаем условия не только для наших питомцев, но и для наших любимых посетителей (и любовь эта взаимна – прим.)», - подчеркивают в Челябинском зоопарке.

По случаю дня рождения сотрудники муниципального учреждения решили побаловать своих многочисленных друзей – подписчиков в социальных сетях – фотографиями усатых, хвостатых, крылатых питомцев в детстве, когда их жизнь в стенах зоопарка только начиналась.

Предложенное погружение в воспоминания, возможность созерцать и любоваться обитателями учреждения оказалось по-настоящему увлекательным и умиляющим. Поздравления и смайлики, выражающие любовь, восхищение, одобрение, все продолжают появляться. Думается, многие пересматривали эти чудесные фотографии не по одному разу.

«Время летит быстро, и сейчас сложно узнать в этом милом белом плюшевом медвежонке статного Алтына-Сейнаша или разглядеть лукавый прищур Амира за широко распахнутыми голубыми глазами милого пятнистого котенка. Тем интереснее становится это путешествие в детство. В день рождения зоопарка мы поздравляем всех наших питомцев, без которых само существование нашего учреждения было бы невозможно, и тех людей, благодаря которым из этих милых, неуклюжих пушистиков выросли сильные и красивые звери. И, конечно же, мы поздравляем вас, наших посетителей и подписчиков. Именно вы придаете нашей работе особый смысл!» - такие замечательные слова появились в группах Челябинского зоопарка 13 сентября.

Если кто не узнал, на фото: леопард Амир, белый медведь Алтын-Сейнаш (Сеня), лисица Майя, бурая медведица Бусинка, розовый пеликан Кир, носуха Тимоша, амурский тигр Матис, волк Мухтар, ослик Ириска и выдра Ваня.

Также по случаю своего дня рождения Челябинский зоопарк порадовал тех, кто еще не видел новый объект для отдыха вживую, видео, главным героем которого стал большой декоративный пруд с благоустроенной прилегающей территорией. В водоеме уже поселились временные жильцы - карпы, а в новом году вокруг зацветут клумбы, а в самом пруду будут жить декоративные рыбы.

«Надеемся, что новая зона отдыха станет любимым местом и центром притяжения для наших гостей», - отметили в Челябинском зоопарке.

Подписчики учреждения тоже не скупятся на добрые слова - в адрес именинника: действительно, любовь зоопарка и его гостей – взаимна.

Редакция агентства «Урал-пресс-информ» присоединяется к поздравлениям и желает Челябинскому зоопарку всего самого хорошего, доброго, светлого, реализации всех намеченных планов, творческого вдохновения, гармонии, а самое главное - здоровых и счастливых питомцев.