Челябинское предприятие заплатило сто тысяч рублей за сброс снега в Миасс

Челябинское предприятие заплатило за сброшенный в реку Миасс снег сто тысяч рублей.

С момента нарушения АО «ЧЭМЗ» Правил благоустройство прошло уже несколько лет – предприятие совсем не торопилось выплачивать штраф, назначенный ему еще зимой 2020 года по решению административной комиссии города, и оспаривало это решение в судах.

Сегодня, седьмого декабря, в администрации Челябинска сообщили, что три судебные инстанции оставили решение о стотысячном штрафе в силе. АО «ЧЭМЗ» все же пришлось заплатить за сброс снега в водоем с прилегающей к торговому комплексу «Набережный» территории.

В мэрии напомнили, как зимой 2022 года сотрудники управления благоустройства установили, что при уборке снега с автомобильной парковки и проезда, примыкающих к ТК «Набережный», собранный снег сбрасывался вдоль береговой линии реки Миасс.

Административная комиссия назначила предприятию-нарушителю штраф, он, не согласившись с этим решением, обратился с жалобой в суд, оставивший вынесенное постановление в силе. Аналогичное решение приняли также суды апелляционной и кассационной инстанций.

На сегодняшний день штраф оплачен в полном объеме.

В администрации напомнили, что в соответствии с Правилами благоустройства Челябинска запрещен сброс снега и мусора в неустановленных местах. Штраф в таком случае составляет от одной до пяти тысяч рублей для физических лиц, от пяти до 50 тысяч - для должностных лиц, от 100 до 300 тысяч рублей - для юрлиц.