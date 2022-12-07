Челябинское предприятие заплатило сто тысяч рублей за сброс снега в Миасс

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Москва
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Транспорт
корона
Метро в Челябинске
Дороги
Экология
Челябинск минирование
Наркотики
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Транспорт
корона
Метро в Челябинске
Дороги
Экология
Челябинск минирование
Наркотики
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В гуманитарной миссии на Донбассе и освобождённых территориях приняли участие более 1,2 тыся
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
07.12.2022

Состоялись как граждане: «Единая Россия» поблагодарила активистов МГЕР и «Волонтёрской Роты»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
 В Союзном государстве Белоруссии нижняя палата парламента – Национальное собрание утвердило
07.12.2022

В Беларуси намерены ввести смертную казнь за госизмену
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Военнослужащий из Озерска (Челябинская область) Никита Березкин в числе 60 росси
07.12.2022

Военнослужащий из Озерска вернулся из украинского плена
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинское отделение «Единой России» организовала курсы для волонтеров по оказанию экстренн
07.12.2022

Волонтеры-новобранцы проходят курс медподготовки в рамках партийного проекта «Единой России»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Форум участников I Всероссийской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир» состоится в Ю
07.12.2022

Узнать о ней едут представители Москвы, Перми, Екатеринбурга, Кургана и Тюмени

Изобретенная в Челябинске игра «Русский мир» выходит на российский уровень
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.12.2022

Челябинское предприятие заплатило сто тысяч рублей за сброс снега в Миасс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.12.2022

В Челябинске выздоровевший пациент наркологии обокрал водителя скорой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.12.2022

«Ростелеком» объявил о старте XII конкурса «Вместе в цифровое будущее»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.12.2022

ВТБ нарастил продажи розничных кредитов на четверть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.12.2022

Юные хоккеисты Магнитогорска придерживаются основ fair play
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.12.2022

Собкор «Урал-пресс-информа» снова навестил кошачье «общежитие» в Северодонецке
Сброс снега
река Миасс
Общество
07.12.2022 17:46
Фото: Администрация Челябинска

Челябинское предприятие заплатило сто тысяч рублей за сброс снега в Миасс

Решение городской комиссии о штрафе нарушитель оспаривал почти три года

Челябинское предприятие заплатило за сброшенный в реку Миасс снег сто тысяч рублей.

С момента нарушения АО «ЧЭМЗ» Правил благоустройство прошло уже несколько лет – предприятие совсем не торопилось выплачивать штраф, назначенный ему еще зимой 2020 года по решению административной комиссии города, и оспаривало это решение в судах.

Сегодня, седьмого декабря, в администрации Челябинска сообщили, что три судебные инстанции оставили решение о стотысячном штрафе в силе. АО «ЧЭМЗ» все же пришлось заплатить за сброс снега в водоем с прилегающей к торговому комплексу «Набережный» территории.

В мэрии напомнили, как зимой 2022 года сотрудники управления благоустройства установили, что при уборке снега с автомобильной парковки и проезда, примыкающих к ТК «Набережный», собранный снег сбрасывался вдоль береговой линии реки Миасс.

Административная комиссия назначила предприятию-нарушителю штраф, он, не согласившись с этим решением, обратился с жалобой в суд, оставивший вынесенное постановление в силе. Аналогичное решение приняли также суды апелляционной и кассационной инстанций.

На сегодняшний день штраф оплачен в полном объеме.

В администрации напомнили, что в соответствии с Правилами благоустройства Челябинска запрещен сброс снега и мусора в неустановленных местах. Штраф в таком случае составляет от одной до пяти тысяч рублей для физических лиц, от пяти до 50 тысяч - для должностных лиц, от 100 до 300 тысяч рублей - для юрлиц.

Сброс снега
река Миасс
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области (и всей России) теперь могут писать письма своим близким, участвующим
Общество
Спецоперация на Украине

Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую

06.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы возмущены сносом стены аварийного дома на улице Мира, 102 в Металлургическом районе, гд
Общество

Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди

05.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск сегодня, третьего декабря, вместе со всей страной отмечает День Неизвестного солдата.
Общество

Челябинск почтил память Неизвестного солдата

03.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого декабря 2022 года выросли на девять процентов тарифы на коммунальные услуги. В Челябинс
Общество

Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года

02.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область получила 17 новых автомобилей скорой медицинской помощи.  Все машины - о
Общество

Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи

01.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске главный инженер больницы и индивидуальный предприниматель подозреваются в даче и пол
Происшествия

В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке

30.11.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В гуманитарной миссии на Донбассе и освобождённых территориях приняли участие более 1,2 тыся
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
07.12.2022

Состоялись как граждане: «Единая Россия» поблагодарила активистов МГЕР и «Волонтёрской Роты»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
 В Союзном государстве Белоруссии нижняя палата парламента – Национальное собрание утвердило
07.12.2022

В Беларуси намерены ввести смертную казнь за госизмену
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Военнослужащий из Озерска (Челябинская область) Никита Березкин в числе 60 росси
07.12.2022

Военнослужащий из Озерска вернулся из украинского плена
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинское отделение «Единой России» организовала курсы для волонтеров по оказанию экстренн
07.12.2022

Волонтеры-новобранцы проходят курс медподготовки в рамках партийного проекта «Единой России»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Форум участников I Всероссийской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир» состоится в Ю
07.12.2022

Узнать о ней едут представители Москвы, Перми, Екатеринбурга, Кургана и Тюмени

Изобретенная в Челябинске игра «Русский мир» выходит на российский уровень
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

07.12.2022 17:46

Челябинское предприятие заплатило сто тысяч рублей за сброс снега в Миасс

07.12.2022 16:40

В Челябинске выздоровевший пациент наркологии обокрал водителя скорой

07.12.2022 16:35

«Ростелеком» объявил о старте XII конкурса «Вместе в цифровое будущее»

07.12.2022 16:27

билайн бизнес обеспечит главную газовую артерию страны надежной связью

07.12.2022 16:26

Состоялись как граждане: «Единая Россия» поблагодарила активистов МГЕР и «Волонтёрской Роты»

07.12.2022 16:03

В Беларуси намерены ввести смертную казнь за госизмену

07.12.2022 16:00

ВТБ нарастил продажи розничных кредитов на четверть

07.12.2022 15:33

Юные хоккеисты Магнитогорска придерживаются основ fair play

07.12.2022 15:27

Военнослужащий из Озерска вернулся из украинского плена

07.12.2022 15:22

Волонтеры-новобранцы проходят курс медподготовки в рамках партийного проекта «Единой России»

07.12.2022 14:52

Изобретенная в Челябинске игра «Русский мир» выходит на российский уровень

07.12.2022 14:32

Собкор «Урал-пресс-информа» снова навестил кошачье «общежитие» в Северодонецке

07.12.2022 13:56

На ГК «Солнечная долина» 6 декабря состоялась областная зимняя Спартакиада детей-инвалидов

07.12.2022 13:40

Искусство с огоньком: частный театр не соответствовал противопожарным требованиям

07.12.2022 13:22

Из-за мороза отменены занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Еманжелинска и Копейска

07.12.2022 12:55

ОПГ «машинистов» продавала украденное топливо в Челябинске

07.12.2022 12:20

Жители Саткинского района спускают в канализацию запрещенные предметы

07.12.2022 12:13

«Охота на волка» пополнила фонды Исторического музея Южного Урала

07.12.2022 12:11

Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО

07.12.2022 12:00

В Магнитогорске наполовину обновился состав Общественной молодежной палаты

07.12.2022 11:53

Бастрыкин раскритиковал работу руководителя СКР по Челябинской области

07.12.2022 11:42

Прокуратура просит для Кучитарова заключение под стражу на два месяца

07.12.2022 11:36

В Магнитогорске развивается дворовый футбол

07.12.2022 11:32

Разработки ЮУрГУ впечатлили участников II Конгресса молодых ученых

07.12.2022 11:21

Одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение, темы для южноуральцев

07.12.2022 11:06

«Ростелеком» обеспечил Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022 в Челябинске скоростным интернетом

07.12.2022 11:01

ММК испытывает самый мощный в России железнодорожный кран

07.12.2022 10:56

Администрация Копейска ответила на критику Народного фронта по новому скверу в Горняке

07.12.2022 10:27

Бутлегеры задержаны в Челябинске

07.12.2022 09:41

Текслер – южноуральцам: 14 декабря отвечу на ваши злободневные вопросы

06.12.2022 18:17

За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 111, умерло трое

06.12.2022 18:09

Коммунальные объекты в частные руки чиновники передавали без концессионных соглашений

06.12.2022 18:00

Женщина-полицейский из Златоуста удерживала грабителей до приезда подкрепления

06.12.2022 17:52

В среду в Челябинской области – морозная погода на фоне высокого давления

06.12.2022 17:50

В Челябинске снесены ларьки-нелегалы

06.12.2022 17:38

Анонсы событий и мероприятий на седьмое декабря (18+)

06.12.2022 17:33

Появилось видео обысков в доме экс-подчиненного Котовой

06.12.2022 17:04

Минус два нелегальных пункта приема металлолома в Челябинске

06.12.2022 16:48

«Пятёрочка» дарит призы за предновогодние покупки

06.12.2022 16:40

Новая школа в Тугайкуле введена в эксплуатацию, но пока дети в ней не учатся

06.12.2022 16:06

Трамваи в Ленинский район Челябинска после десяти вечера ходить не будут

06.12.2022 15:58

Власти Челябинска утвердили место установки памятника погибшим в СВО

06.12.2022 15:54

Детей из Донбасса поставят на горные лыжи в Челябинской области

06.12.2022 15:08

Импровизированную горку у дороги ликвидировала Госавтоинспекция Челябинска

06.12.2022 14:57

Учеников Детской юридической академии Челябинска приняли в курсанты

06.12.2022 14:48

В Магнитогорске наградили волонтеров

06.12.2022 14:42

Где в Москве выгодно купить комод?

06.12.2022 14:40

На трассе М-5 массовые аварии фур

06.12.2022 14:33

Кассация подтвердила сговор при озеленении проспекта Ленина в Челябинске

06.12.2022 14:21

Депутаты Магнитогорска сохранили льготы для детей

06.12.2022 14:17

Экс-руководитель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска стал фигурантом уголовного дела

06.12.2022 14:05

Школьная остановка в деревне Казанцево не улетит

06.12.2022 13:43

Минэкологии объяснило причину превышения вредных веществ в воздухе в Челябинске

06.12.2022 13:37

Бюджет Магнитогорска прирастет на 1,5 миллиарда

06.12.2022 13:34

Дышать нечем было: судебные приставы Увельского района избавили жителей от свинарника

06.12.2022 13:13

В Челябинской области стартовала областная зимняя Спартакиада детей-инвалидов

06.12.2022 13:00

Челябинские дзюдоисты отличились на Кубке губернатора Ленинградской области

06.12.2022 12:54

Утвержден закон о запрете пропаганды ЛГБТ: изучаем штрафы

06.12.2022 12:28

Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую

06.12.2022 12:13

В администрацию Карабаша нагрянули ревизоры

06.12.2022 12:11

На ММК открывается школа российских коксохимиков

06.12.2022 12:07

Первую медаль «За служение и доблесть» вручили вдове Сергея Пускепалиса

06.12.2022 11:49

В Челябинске выявлено сверхнормативное загрязнение воздуха диоксидом азота

06.12.2022 11:43

Сегодня в Госдуму внесут законопроект о тринадцатой пенсии

06.12.2022 11:22

В Курчатовском районе Челябинска создают новогоднее настроение

06.12.2022 11:13

Декретный отпуск для мужа

06.12.2022 11:03

В Челябинске еще одна домашняя кошка стала жертвой бешенства

06.12.2022 10:48

Строительство арендных домов выведет из тени сектор съемного жилья

06.12.2022 10:40

В администрации Кунашакского района и подведах введен масочный режим

06.12.2022 10:27

Авария в Челябинске унесла жизни двух человек

06.12.2022 09:37

В Челябинске и Копейске из-за мороза отменены занятия в школах для начальных классов

06.12.2022 09:27

Уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области превысил эпидпорог на 70,2%

05.12.2022 21:31

В шести городах Челябинской области объявлены НМУ на вторник и среду

05.12.2022 21:25

Во вторник в Челябинской области – морозы, местами туманы

05.12.2022 21:16

Анонсы событий и мероприятий на шестое декабря (18+)

05.12.2022 20:21

Задержан экс-руководитель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска

05.12.2022 18:11

Пироговские чтения собрали в Челябинске студентов-медиков и молодых ученых со всей России

05.12.2022 17:24

Юные челябинские спортсмены показали свои силы в многоборье в Екатеринбурге

05.12.2022 17:13

Дело разрушителя исторического здания на Труда, 97 передано судебным приставам

05.12.2022 16:58

Датчики оценят интенсивность движения на трассах Челябинской и Курганской областей

05.12.2022 16:47

Силовики заинтересовались деятельностью бывшего главного дорожника Челябинска

05.12.2022 16:33

В Челябинске будут судить наемного убийцу

05.12.2022 16:24

Власти Магнитогорска создают условия для патриотического воспитания молодежи

05.12.2022 16:04

Назначен новый «главный дорожник» Челябинска

05.12.2022 15:53

Магнитогорское городское Собрание уточнило доходы и расходы бюджета

05.12.2022 15:39

Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди

05.12.2022 15:32

Наталья Котова поручила отрегулировать светофор на перекрестке Молодогвардейцев и Победы

05.12.2022 15:16

Профсоюзы образования соберутся в Челябинске на межрегиональный форум

05.12.2022 14:07

Проект ММК стал отличником конкурса корпоративных СМИ

05.12.2022 14:01

Садики и санатории Челябинской области получили фальсифицированное сливочное масло

05.12.2022 12:53

В Челябинской области снижается смертность от ковида при росте числа заболевших

05.12.2022 12:40

В Копейске погиб водитель иномарки, вылетев навстречу «Газели»

05.12.2022 12:32

Заливка всех челябинских кортов завершится восьмого декабря

05.12.2022 12:20

Новое назначение в администрации Челябинска

05.12.2022 12:14

Челябинцев приглашают к созданию оригинального новогоднего транспорта

05.12.2022 12:06

После взрывов газа в Ярославле и Нижневартовске Котова поручила усилить работу с населением

05.12.2022 11:56

В Челябинске раздали Буераки и завершили сезон КВН

05.12.2022 11:26

Первый инклюзивный сквер Челябинска почти готов

05.12.2022 11:22

В Челябинске выбирают места для елочных базаров

05.12.2022 11:05

В Челябинске на улице Цвиллинга появится парковка для инвалидов