Челябинскому сварщику подарили новое сердце

Кардиохирурги Челябинской областной клинической больницы спасли жизнь 60-летнему пациенту, пересадив ему сердце донора. Эта операция стала десятой трансплантацией этого органа в стенах ЧОКБ.

Как рассказал заведующий отделением кардиохирургии облбольницы Михаил Нуждин, для Рустама Галина (живет в Ленинском районе Челябинска, работает сварщиком) трансплантация стала не первой операцией на сердце, которое по этой причине сначала пришлось выделять из спаек.

«Это уже представляет само по себе хирургический «челлендж»: выделить орган, не повредив, и не навредить пациенту до трансплантации, чтобы основной этап пересадки прошел безопасно. Для этого потребовалась слаженная работа хирургов, анестезиологов, реаниматологов, операционных сестер, анестезисток, всех, кто работал в эти часы за операционным столом», - сказал Михаил Нуждин.

Как пояснила пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, на операционный стол Рустам Галин попал уже с явными признаками сердечной недостаточности: одышка, выраженные отеки, посиневшие губы. Оказалось, что ранее пациент успел перенести несколько серьезных вмешательств на сердце после обширного инфаркта.

«В саду был, приехали из сада, на работу собирались, все нормально было и вдруг прихватило. Ну жена вызвала скорую, привезли сюда. Оказалось - второй инфаркт, а первого я и не помню. Лечили и здесь, и в федеральном центре. Чувствовал себя отвратительно: десять шагов сделал - встал. Если чуть больше прошел, начинал себя проклинать: да зачем я пошел?! До туалета в палате без одышки дойти не мог», - вспоминает Рустам Галин.

Сократительная способность сердца прогрессивно снижалась. Чтобы хоть как-то улучшить состояние пациента, в 2018 году в одной из федеральных клиник ему выполнили пластику клапана, пластику левого желудочка, трансмиокардиальную лазерную реваскуляризацию. В 2019 году мужчине проводили стентирование коронарных артерий, чтобы улучшить кровоток.

Тем не менее заболевание прогрессировало, сократительная способность сердца еще снизилась, фракция выброса упала до 22-х процентов, стали проявляться симптомы выраженной сердечной недостаточности: одышка в состоянии покоя, одышка в горизонтальном положении, отеки нижних конечностей. В июле 2022 года Рустаму Галину в федеральном кардиоцентре выполнили радиочастотную абляцию (РБА), после которой врачи посоветовали ему встать в лист ожидания на пересадку органа.

Из-за спаек, образовавшихся после предыдущего хирургического вмешательства, время нынешней операции увеличилось почти вдвое. Анестезиологам пришлось использовать дополнительные компоненты крови, чтобы с этим справиться. Усложнило ситуацию и состояние донорского сердца. Его пришлось дольше обычного промывать специальным раствором, который защищает миокард от осложнений при пересадке.

«Самый напряженный момент - после того, как сердце обезвоздушивается, снимается с аорты, и начинается нормальное кровоснабжение миокарда. Тот момент, когда ты видишь, как волны, гребни на ЭКГ постепенно превращаются в нормальные комплексы, сердце разгоняется. Вот тогда я напрягся. И выдохнул - все работает, все прошло успешно», - рассказал врач-реаниматолог отделения АиР №1 ЧОКБ Филипп Гладких.

Пациент прошел курс необходимой медикаментозной терапии, ему провели обследования, в том числе биопсию. Ожидаемые положительные результаты подтвердились. На днях Рустам Галин будет выписан, но ему предстоит постоянное наблюдение у врачей ЧОКБ. По словам Натальи Малухиной, сохраняется необходимость приема препаратов, соблюдение режима с целью минимизации риска осложнений на амбулаторном этапе и для того, чтобы трансплантированное сердце прослужило пациенту максимально долго.

Отметим, первую пересадку сердца в ЧОКБ (это единственное на Южном Урале учреждение, где проводится трансплантация органов) выполнили пять лет назад. Все реципиенты на сегодняшний день живы и здоровы.