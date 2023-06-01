Челябинскому тракторному заводу – 90 лет

Сегодня, первого июня, Челябинскому тракторному заводу, легендарному первенцу советской индустриализации, исполняется 90 лет. Он был запущен первого июня 1933 года, а чуть раньше с главного конвейера сошел первый серийный трактор «Сталинец-60». С первых дней работы ЧТЗ стал надежной опорой страны, ее тылом. А свой 90-летний юбилей предприятие встречает масштабным техническим перевооружением и сформированным на годы вперед портфелем заказов. В мае 2023 года объем выпускаемых ЧТЗ дизельных двигателей превысил лучшие показатели периода СССР.

«За свою историю Челябинский тракторный завод преодолевал разные этапы развития, но задачи, поставленные перед ним государством, оставались неизменными: выпуск качественной востребованной дорожно-строительной техники и производство продукции оборонного назначения для укрепления щита Родины. Заложенные 90 лет назад традиции добросовестного труда, ответственного отношения к делу, смелой инженерной мысли бережно сохраняются на предприятии и сегодня. Сотрудники ЧТЗ - продолжатели славных традиций Танкограда! Трудовой подвиг их предшественников способствовал присвоению Челябинску почётного звания «Города трудовой доблести». Сегодня, когда пишется новая важная страница в истории нашей страны, коллектив ЧТЗ встречает свое 90-летие в самоотверженном труде для общей Победы!», - отметил в своём поздравлении губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Первая продукция предприятия - тракторы С-60 и С-65 - участвовала в строительстве крупных инфраструктурных объектов, в электрификации страны. С момента основания до 1940 года ЧТЗ выпустил более ста тысяч тракторов. В Великую Отечественную ЧТЗ стал сердцем Танкограда, наладив выпуск средних Т-34-76 и тяжелых танков типа КВ, ИС, САУ на их базе. В общей сложности завод передал фронту 18 тысяч боевых машин и 48,5 тысяч танковых двигателей. За время войны заводу 33 раза присуждались Красные Знамёна Государственного Комитета Обороны и награды за победы во Всесоюзном соревновании. А после войны завод, не прекращая производства продукции оборонного назначения, начал выпускать тракторы С-80, Т-100, Т-100М, Т-130, Т-170 для сельского хозяйства, промышленности и строительной отрасли страны. В 1984 году с конвейера сошел миллионный трактор ЧТЗ, а в 1988 году предприятие установило рекорд: за один год была произведена 31,5 тысяча машин.

«Челябинский тракторный завод был и остается системообразующим предприятием, важнейшей частью промышленного комплекса Южного Урала. Преодолев трудности, за последний год предприятие серьезно увеличило производственный темп, продолжило реализацию программы технического перевооружения своих площадок, увеличивает численность коллектива, повышает зарплаты. Важно, что «ЧТЗ-УРАЛТРАК» принимает активное участие в подготовке профессиональных кадров. 166 студентов профильных техникумов и колледжей проходят сейчас производственную практику в цехах предприятия. Я уверен, что Челябинский тракторный справится с любыми вызовами времени. С праздником, дорогие друзья!», - поздравил коллектив ЧТЗ с юбилеем министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

Для выполнения первоочередных задач, стоящих перед предприятием сегодня, значительно увеличена численность коллектива. На данный моментэто почти пять тысяч человек, включая «Производственную Компанию ЧТЗ». Предприятие продолжает набор персонала: только с начала года частью большой заводской команды стали 830 человек. Завод реализует социальные проекты, обеспечивая своим сотрудникам достойный уровень зарплат и благоприятные условия для труда и отдыха.

«Я уверена, что 90-летие ЧТЗ – это праздник не только для тех, кто работает и работал прежде на заводе. Это праздник для жителей Челябинска. Ведь индустриальная история нашего города началась во многом со строительства тракторного гиганта. Завод не просто способствовал бурному росту города и области. Он вместе с собой привнес дух перемен, стремительное развитие, стал центром притяжения для многих тысяч людей, содействуя строительству важных социальных объектов города, развитию социальной сферы, повышению уровня жизни людей», - отмечает руководитель ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Елена Тихомирова.

Сегодня ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» - предприятие полного цикла по производству дизельных двигателей двойного назначения мощностью до 1500 лс. Завод включает в себя литейное и кузнечное производство, инструментальное хозяйство, цеха с мехобработкой деталей, сборку продукции, испытательную базу готовых изделий, конструкторское бюро. В составе АО «Концерна «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех» и продолжает славные трудовые традиции легендарных предшественников. Коллектив завода регулярно участвует во многих спортивных, волонтерских и патриотических мероприятиях, проходящих в различных городах Челябинской области.