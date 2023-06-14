В Челябинской области за два года построят 30 гостиниц модульного типа для туристов

В Челябинской области за два года построят порядка 30 гостиниц модульного типа с более чем 850 номерами для туристов. На эти цели регион получит федеральную средства в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Напомним, в период с 2023 по 2024 годы Челябинская область получит федеральную субсидию в размере 918 миллионов рублей. Предоставленные инвесторам средства будет направлены на строительство около 30 гостиниц для туристов.

При этом частные инвестиции представителей туристического бизнеса региона составят порядка трех миллиардов рублей.

Заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов отметил, что такая масштабная программа субсидирования строительства популярных и востребованных модульных мест размещения реализуется впервые. Правительство РФ по поручению президента направит на эти цели около восьми миллиардов рублей. Беспрецедентные меры поддержки получат 38 регионов.

«Туристический поток в Челябинскую область с каждым годом растет, отсутствие комфортных мест размещения является сдерживающим фактором прироста числа туристов в регион и увеличения доли отрасли в структуре экономики», - отметил Богашов. По его словам, для решения этой задачи и выполнения поручения губернатора Челябинской области правительством совместно с АНО «Центр проектного развития» проведена масштабная работа с инвесторами и подготовка к заявочной кампании. Приложенные усилия оправдались – Челябинская область получила вторую по объему субсидию в стране.