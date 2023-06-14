14.06.2023
К челябинцам возвращаются летние кинотеатры
14.06.2023
Безопасная облачная среда поможет оптимизировать учебные процессы
14.06.2023
Ограничение движения транспорта по путепроводу «Челябинск-Главный» продлено
14.06.2023
Компания «Мистраль» построит в челябинском поселке офисное здание с интернет-кафе
14.06.2023
Сбер представил геоаналитическую ИИ-платформу «Геометрия»
14.06.2023
Сбер обновил рекорд по ипотеке на ИЖС и прогнозирует её рост
В Челябинской области за два года построят 30 гостиниц модульного типа для туристов
14.06.2023
Челябинская область получит более 900 миллионов рублей на строительство модульных отелей
24.05.2023
Челябинская область направит почти 140 миллионов рублей на развитие туризма
18.11.2022
УрФО привлек туристов больше, чем Крым и Северный Кавказ
16.06.2022
Челябинская область и Казахстан будут расширять сотрудничество, в том числе в сфере туризма
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023