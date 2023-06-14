Челябинская область получит более 900 миллионов рублей на строительство модульных отелей

Правительство РФ по поручению президента направит около восьми миллиардов рублей в 2023–2024 годах на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов будет. Финансирование на эти цели получит и Челябинская область.

Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном портале кабмина.

Средства предоставят в 2023–2024 годах на условиях софинансирования. Челябинская область получит из бюджета в текущем году 413 миллионов 992,9 тысячи рублей, в следующем году – 504 миллиона 152,1 миллиона рублей.

Модульные некапитальные строения позволяют расселять гостей круглый год, а их возведение идет быстро, что позволит предприятиям МСП скорее окупить затраты.

За счет субсидий в регионах планируется реализовать свыше 200 инвестиционных проектов и создать новые туристические объекты общей вместимостью около 6,5 тысячи номеров.

«Рассчитываем, что эти шаги позволят в достаточно короткие сроки улучшить качество и увеличить предложение номерного фонда, а значит, обеспечить нашим гражданам более комфортные условия для отдыха в России», - отметил Михаил Мишустин.

Глава правительства также поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко рассмотреть вопрос о продолжении финансирования таких проектов.