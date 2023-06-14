14.06.2023
Челябинцы взяли «золото» и «серебро» Кубка России по аквабайку
14.06.2023
В Челябинске оптимизировать организацию дорожного движения готовы почти за 17,4 миллиона рублей
14.06.2023
«Диалоги» помогут челябинским танцовщикам быть понятыми зрителями
14.06.2023
В Челябинске, Копейске и Сосновском районе стартовал проект «Чисто! Пластик»
14.06.2023
Новый сезон Златоустовского «Омнибуса» откроют «Райские птички»
14.06.2023
Профилактическое мероприятие «Мотоциклист» проведут южноуральские полицейские
Челябинская область получит более 900 миллионов рублей на строительство модульных отелей
23.05.2023
Алексей Текслер презентовал в Китае потенциал Челябинской области
22.05.2023
Алексей Текслер вновь отправится в Китай
14.05.2023
Медики, переехавшие на работу в гарнизоны, будут получать компенсационные выплаты
26.04.2023
Повышение МРОТ с 2024 года увеличит зарплаты 4,8 миллиона россиян
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023