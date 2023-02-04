Челябинскую область с рабочим визитом посетил Денис Мантуров

Челябинскую область с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Столичный гость побывал на предприятиях региона, занятых в производстве продукции оборонно-промышленного комплекса, провел встречу с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию и актуальные задачи в промышленном комплексе Челябинской области. Денис Мантуров отметил, что многие уральские предприятия в 2022 году успешно совмещали процессы модернизации и наращивание объемов производства.

«Они с этим качественно справляются. Параллельно обеспечивают наращивание объемов производства гражданской продукции и продукции оборонно-промышленного комплекса. Предстоит большая работа в текущем году, - отметил министр. - С учетом промышленной политики региона и тех мер поддержки, которые оказываются со стороны федерального центра, уверен, что все планы будут реализованы».

Алексей Текслер отметил, что прошедший год был для челябинской промышленности непростым. Между тем, индекс промышленного производства по итогам года составил около 99 процентов.

Глава региона поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку промышленного комплекса региона.

«В прошлом году 7,5 миллиарда рублей были направлены в виде субсидий промпредприятиям области. Еще девять миллиардов - льготные займы через ФРП. Но и мы не стоим на месте. Регион по различным программам вложил около 1,4 миллиарда рублей в развитие промышленности. Благодаря этому сегодня наша промышленность активно развивается. Свою поддержку увеличиваем и продолжаем активно работать с министерством промышленности РФ», - сказал губернатор.

Денис Мантуров, Владимир Якушев и Алексей Текслер посетили уральские предприятия, занятые в выпуске продукции ОПК. Завод «Пластмасс» производит различные виды вооружения, а также промышленные взрывчатые материалы. В 2022 году в рамках господдержки предприятие получило субсидии на модернизацию производства и внедрение отечественного программного обеспечения.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, также делегация побывала на Челябинском кузнечно-прессовом заводе. Предприятие специализируется на производстве горячих штамповок, мехобработанной продукции и готовых компонентов.

На Челябинском тракторном заводе Денис Мантуров осмотрел производство дизельных двигателей специального назначения. Вице-премьер отметил, что в работе отечественного оборонно-промышленного комплекса ЧТЗ играет важную роль, ведь это предприятие полного цикла.

Владимир Якушев поблагодарил Дениса Мантурова за индивидуальный подход к промышленным предприятиям Урала, участвующим в гособоронзаказе, а также за внимательное отношение к их проблемам и предложениям.