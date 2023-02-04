04.02.2023
Водитель автобуса «Екатеринбург – Челябинск» в состоянии опьянения повез пассажиров
04.02.2023
Публичная библиотека приглашает челябинцев на фестиваль космических наук
04.02.2023
Два пьяных чебаркульца поломали праздничную ель при попытке взобраться на нее
03.02.2023
Прокуратура запросила для депутата ЗСО Челябинской области десять лет лишения свободы
03.02.2023
В Челябинске в выходные троллейбусы №7 и 12 изменят свои маршруты
03.02.2023
RCC Boxing Promotions признана лучшей промоутерской компанией России
Челябинскую область с рабочим визитом посетил Денис Мантуров
Министр побывал на предприятиях, выпускающих оборонную продукцию
05.07.2022
Денис Мантуров высоко оценил промышленный потенциал Челябинской области
05.07.2022
«Иннопром-2022»: Текслер предложил Мантурову расширить сеть торговых представительств России в Африке
29.04.2019
Мантуров и Текслер обсудили вопросы субсидирования поставок общественного транспорта
29.04.2019
Промышленники Челябинской области получат господдержку
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023