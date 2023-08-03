03.08.2023
Святыня из Челябинска отправилась в Чебоксары
03.08.2023
ММК снижает простои оборудования
03.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 4 августа (18+)
03.08.2023
Ушла из жизни Ирина Мирошниченко
03.08.2023
Чемпионат России по легкой атлетике в Челябинске пройдет под наблюдением полиции, Росгвардии и ЧОПов
03.08.2023
Как и когда южноуральцы могут удобно и быстро получить разрешение на работу такси
Чемпионат России по легкой атлетике в Челябинске пройдет под наблюдением полиции, Росгвардии и ЧОПов
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
02.08.2023
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023
В августе произойдет сразу два «суперлуния»
01.08.2023
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023