Чемпионат России по легкой атлетике в Челябинске пройдет под наблюдением полиции, Росгвардии и ЧОПов

Челябинские полицейские приступили к обеспечению общественного порядка на чемпионате России по легкой атлетике, который стартовал в столице Южного Урала сегодня, третьего августа, и будет проходить в спорткомплексе имени Елены Елесиной до шестого августа.

Помимо сотрудников органов внутренних дел, в охране порядка будут задействованы бойцы Росгвардии и частных охранных предприятий.

Инспекторы Госавтоинспекции, в свою очередь, обеспечат безопасное передвижение автобусов со спортсменами, а сотрудники других полицейских подразделений – безопасность пребывания болельщиков и легкоатлетов на территории спорткомплекса, в местах отдыха и расселения участников чемпионата.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, предусмотрены комплекс мероприятий по обследованию - с помощью служебных собак - территории проведения соревнований и иных мест массового пребывания жителей и гостей южноуральской столицы, проверки автотранспорта. Брошенные автомобили будут принудительно перемещены, отметили в региональном полицейском главке.

В целях обеспечения безопасности граждан вводится ряд ограничений, в том числе на пронос запрещенных предметов. Предусмотрена организация режимных зон с использованием необходимого количества арочных и ручных металлодетекторов, технических средств безопасности и ограничения доступа, в том числе металлических барьеров.

«Все случаи нарушения законодательства будут незамедлительно пресекаться. К нарушителям применят меры воздействия – от профилактических бесед до более строгих санкций», - подчеркнули в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, в чемпионате в столице Южного Урала примут участие более 800 легкоатлетов из 70 регионов России и Республики Беларусь, а старты увидят около полутора тысяч зрителей.