В Челябинске стартовал чемпионат России по легкой атлетике

Сегодня в Челябинске уже разыгрывается первый комплект медалей Чемпионат России по легкой атлетике. За медали поборются звезды легкой атлетики, представляющие порядка 70 регионов России, а также гости из Белоруссии.

Всего спортсмены разыграют 44 комплекта наград. По инициативе Правительства Челябинской области и Всероссийской федерации легкой атлетики специально к чемпионату России 2023 были изготовлены эксклюзивные медали. Победители и призеры соревнований получат награды, выполненные уральскими умельцами в технике златоустовской гравюры на стали.

Ежедневно соревнования будут разделены на утренние и вечерние сессии и пройдут в легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной. Специально к чемпионату России по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера стадион значительно преобразился: на зрительской трибуне были заменены деревянные скамейки на современные кресла, модернизирована система освещения для повышения качества телетрансляции, а также создана отдельная разминочная зона. Кроме того, для достижения высоких спортивных результатов приобрели новый инвентарь - планки, копья, диски и молоты.

Как рассказали во Всероссийской федерации легкой атлетики, действующие чемпионы страны будут выступать с красными, а лидеры текущего сезона с фиолетовыми нагрудными номерами. При совпадении у спортсмена статуса «Чемпион 2022» и «Лидер сезона 2023» приоритет отдается красному чемпионскому номеру.

В соревнованиях примут участие звезды легкой атлетики, победители и рекордсмены статусных международных и российских турниров. Зрители ожидают увидеть олимпийскую чемпионку, первую в мире трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту, многократную чемпионку России Марию Ласицкене и трехкратного чемпиона Европы, единственного спринтера в истории отечественной мужской легкой атлетики, выигравшего медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров Сергея Шубенкова можно в заключительный день соревнований в вечерней сессии.

Также ожидается выступление лидеров отечественной легкой атлетики в прыжках с шестом Тимура Моргунова, спортивной ходьбе Василия Мизинова, представляющих Челябинскую область, в прыжках с шестом Полины Кнороз, в прыжках в высоту Данила Лысенко, в мужском многоборье Ильи Шкуренева и других титулованных спортсменов.

Кроме того, на главных стартах сезона выступят лучшие южноуральские спортсмены Никита Анищенков (прыжок в высоту), Наталья Комбарова (бег), Валерия Щербинина (бег с барьерами) и другие.

Турнир проходит с 3 по 6 августа на стадионе имени Елены Елесиной.