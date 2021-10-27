Через челябинскую границу не пропустили 40 тонн лука без маркировки

Через челябинскую границу не пропустили из Казахстана 40 тонн лука без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Всего на прошлой неделе, с 16 по 24 октября, сотрудники ведомства пресекли 4 попытки провезти на Южный Урал растительную продукцию с нарушениями законодательства в области карантина. Без фитосанитарного сертификата в регион везли 18,5 т яблок и 230 кг гранатов и сухофруктов. Ещё 4 аналогичных нарушения зафиксировали при вывозе продукции из России.

Товар вернули отправителям, а перевозчиков привлекли к административной ответственности. Напомним, что фитосанитарный сертификат на фрукты и овощи, которые перемещаются через границу с целью продажи, подтверждает их безопасность и отсутствие в продуктах вредителей и болезней.