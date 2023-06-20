Четыре челябинских путепровода отремонтировали быстро и почти без помех для автомобилистов

Четыре путепровода в Челябинске отремонтировали - по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» - почти без помех для автомобилистов: основные работы подрядчики проводили по ночам.

Напомним, в этом году в нацпроект вошли путепроводы на Свердловском тракте (район улицы Черкасской); на улице Мастеровой (на участке в районе дома №8 до улицы Куйбышева); через железнодорожные пути в районе станции Электростанция (Новомеханическая); на пересечении Копейского шоссе, улиц Гагарина, Рождественского, автодороги Меридиан.

На всех этих объектах уложено новое дорожное полотно, нанесена разметка.

Ремонт четырех путепроводов обошелся в сорок миллионов рублей. Все работы были выполнены в установленный срок – к 20 июня.

Полный перечень объектов дорожного ремонта 2023 года, в том числе вошедших в нацпроект «Безопасные качественные дороги», размещен на официальном сайте администрации Челябинска. По мере заключения контрактов информация в разделе актуализируется.