20.06.2023
Так совпало, что на 2023 год пришлись сразу две знаменательные даты – 120 лет со дня рождения «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова и 75-летие ПО «Маяк», где создавалась «начинка» для этой бомбы
20.06.2023
В Челябинской области за неполный июнь поженились более полутора тысяч пар
20.06.2023
Четыре челябинских путепровода отремонтировали быстро и почти без помех для автомобилистов
20.06.2023
Администрация Челябинска продолжит добиваться сноса самовольной постройки на Братьев Кашириных
20.06.2023
Зеленый минимализм Центрального района: спокойная и неброская монохромность
20.06.2023
В центре Челябинске до конца июня будет закрыто движение трамваев
Четыре челябинских путепровода отремонтировали быстро и почти без помех для автомобилистов
19.05.2023
По ночам путепровод на Мастеровой в Челябинске будет закрыт для автомобилей
15.05.2023
Николай Кожевников: «Челябинск в этом году совершает дорожный рывок»
12.05.2023
В Челябинске максимально быстро отремонтировали путепровод по Свердловскому тракту
29.04.2023
В Челябинске начинают ремонт путепровода на пересечении четырех улиц
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023