В Челябинске максимально быстро отремонтировали путепровод по Свердловскому тракту

В Челябинске завершен ремонт путепровода по Свердловскому тракту, который проводился по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, работы велись в ночное время - благодаря такому подходу отремонтировать путепровод удалось максимально быстро (ремонт стартовал в ночь с 23 на 24 апреля), доставив челябинским автомобилистам минимум неудобств.

Кроме того, на финишную прямую вышли работы на путепроводе на пересечении Копейского шоссе, автодороги «Меридиан», улиц Гагарина и Рождественского, начавшиеся в ночь с 29 на 30 апреля. Здесь уже поменяли покрытие, а в выходные нанесут разметку.

На третьем объекте ремонта - путепроводе через железнодорожные пути в районе станции «Электростанция» (Новомеханическая) уже ведутся работы (стартовали в ночь с шестого на седьмое мая).

Со дня на день подрядчик приступит к последнему объекту контракта - по Мастеровой, где асфальт заменят на участке от дома №8 по данной улице до Куйбышева.

В мэрии напомнили, что все четыре вышеназванных путепровода вошли в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Работы здесь ведутся лишь по ночам, ограничения движения на объектах в дневное время – минимальные.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», на ремонт четырех вышеназванных путепроводов, предусматривающий замену асфальта на объектах, запланировали потратить довольно внушительную сумму – в размере почти сорока миллионов рублей. До 20 июня текущего года все работы должны быть выполнены.