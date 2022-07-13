Четыре ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 6 месяцев 2022 года

За январь-июнь 2022 года на полигоне Южно-Уральской железной дороги произошло четыре дорожно-транспортных происшествия (за аналогичный период прошлого года этот показатель составил семь ДТП). Из них три случая – на железнодорожном переезде, один – вне переезда. В результате ДТП один человек госпитализирован.

С начала года два случая ДТП были зарегистрированы в Оренбургской области, оба на участке Красногвардеец – Новоперелюбская. В феврале на данном переезде произошло столкновение легкового автомобиля и состава со снегоуборочной техникой, водитель автотранспортного средства был госпитализирован. В июне на данном участке произошло столкновение легкового автомобиля и грузового поезда.

Еще два дорожно-транспортных происшествия были зарегистрированы в Челябинской области. В январе на переезде Жукатау – Ункурда произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем. В мае столкновение легкового автомобиля и пассажирского поезда произошло вне переезда на станции Полетаево-1.

С начала года дежурными по переездам зарегистрировано 112 нарушений водителями правил дорожного движения. Информация по выявленным случаям направлена в ГИБДД.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.