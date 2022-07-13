13.07.2022
Четыре ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 6 месяцев 2022 года
13.07.2022
В России сегодня можно наблюдать Суперлуние
13.07.2022
В Челябинске переименовали вокзалы
13.07.2022
Сергей Антипов рассказал о начале благоустройства сквера в Курчатовском районе
13.07.2022
«Челябэнерго» продолжает системную работу по профилактике детского электротравматизма
13.07.2022
По факту гибели подростка в детском доме инвалидов Троицка возбуждено уголовное дело
Четыре ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 6 месяцев 2022 года
04.07.2022
Челябинцы смогут домчаться в Екатеринбург и вернуться обратно на скоростном «Орлане»
21.06.2022
Более 85 километров пути обновлено с начала летней путеремонтной кампании на ЮУЖД
16.06.2022
В 2022 году между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать скоростной «Орлан»
16.06.2022
В Челябинской области с начала 2022 года произошло шесть несчастных случаев на железной дороге
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022