Четыре важных вопроса о Конституции — в видеоматериале Исторического музея Южного Урала

Завтра,12 декабря, в России отмечается один из главных государственных праздников — День Конституции. Уходящий 2020 год был особенным для этого основополагающего документа — годом начала конституционной реформы.

Почему Россия в свое время пошла по пути создания новой Конституции, а не внесения изменений в Конституцию СССР, правопреемницей которого была? Что важнее: стабильность основного закона или его способность к отражению актуальных изменений в обществе? В чем суть последних поправок к Конституции и каковы дальнейшие перспективы конституционной реформы? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в беседе заместителя директора Государственного исторического музея Южного Урала по научно-исследовательской работе Александра Лымарева с кандидатом юридических наук, доцентом ЮурГУ Натальей Коневой.