Чиновники Снежинска отказались компенсировать ребенку-инвалиду стоимость обучения на дому

Прокуратура Снежинска (Челябинская область) встала на защиту ребенка-инвалида возрастом шесть с половиной лет, родителям которого чиновники отказали в получении компенсации затрат на обучение на дому, которую они должны были получать с первого сентября 2020 года.

Прокурорской проверкой установлено, что шестилетняя дочь заявителя является инвалидом, заключением городской комиссии ей рекомендовано обучение по программе начального общего образования.

Мать ребенка обратилась с заявлением в МКУ «Управление образования администрации» Снежинска о предоставлении компенсации затрат в части организации обучения ребенка по основным общеобразовательным программам на дому.

«По результатам рассмотрения заявления начальник управления образования пришел к выводу, что у комиссии не имелось оснований для рекомендации адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся на уровень начального общего образования ребенку-инвалиду в связи с недостижением возраста шести лет шести месяцев, в связи с чем женщине было рекомендовано обратиться в комиссию для получения уточненного заключения», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Принимая во внимание позицию учредителя территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, настаивающей на незаконности рассматриваемого заключения и его отмене, решением городской комиссии первоначальное заключение признано недействительным, рекомендовано обучение несовершеннолетней по программе дошкольного образования.

«Таким образом, неправомерные действия в части оказания давления на комиссию, а также незаконная отмена заключения повлекли нарушение прав ребенка на получение образования по программе начального общего образования, которую в соответствии с заключением специалистов последняя могла осваивать. Кроме того, заключение вынесено комиссией в отсутствие заявления законного представителя, уведомления о дате заседания комиссии и непосредственного обследования ребёнка, законному представителю не разъяснено право обжалования заключения комиссии», - добавила Наталья Мамаева.

Прокуратура пришла к выводу, что было допущено нарушение прав ребенка-инвалида на получение родителями компенсации затрат на обучение, которую они должны были получать с первого сентября 2020 года.

Прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным заключения комиссии, возложении обязанности произвести выплату компенсации по программе начального образования.

Решением Снежинского городского суда требования прокурора города удовлетворены в полном объеме.