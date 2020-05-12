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Число пациентов с коронавирусом в Челябинском области достигло 1289

Общество
Сегодня, 12:08
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Суточный прирост сократился в 1,6 раза – за 10 список инфицированных пополнился 94 новыми пациентами, за 9 мая – 80, за 8 мая – 91). Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На утро вторника, 12 мая, в регионе подтверждено 1 тысяча 289 случаев коронавируса. К настоящему моменту 311 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция выздоровели и выписаны из больниц (за сутки – 10, накануне было 38). Девять пациентов переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, у четверых причиной смерти стала ковидная пневмония, у восьми человек – иные заболевания (онкология, сердечная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки умерла 76-летняя пациентка. Причина смерти – пионефроз с исходом в урологический сепсис, ковид – сопутствующее заболевание.

В больницах продолжает лечение 957 человек с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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