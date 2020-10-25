ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Число пациентов в ковидных госпиталях Челябинской области превысило четыре тысячи

Общество
Сегодня, 11:42
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 133 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 136).

Всю текущую неделю ежесуточно регистрировался рост новых случаев коронавируса – 107, 113, 118, 123, 129, 136. В выходные, как и на прошлой неделе, отмечается небольшой спад заболевших. Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, 25 октября, в регионе подтверждено 19 тысяч 373 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 19 выздоровевших пациента с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 112 человек. За весь период пандемии ковид победили 14 тысяч 651 пациент.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 604 пациента с коронавирусной инфекцией, у 153 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 451 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За прошедшие сутки скончались трое мужчин и четверо женщин. У четверых причиной смерти стала ковидная пневмония, у троих - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение четыре тысячи 76 пациентов с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 3 тысячи 969).За сутки на госпитальных базах добавилось сразу 107 пациентов. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Вчера, 15:25
В Челябинской области за сутки умерло три пациента с ковидом из Челябинска, Златоуста и Кусы
Общество
23.10.20 17:57
В Челябинской области наращивают мощности для лечения пациентов с ковидом и пневмониями
Общество
23.10.20 16:02
В Челябинской области за сутки умерло шесть пациентов с ковидом
Общество
23.10.20 15:40
Текслер: Новая инфекционная больница в Челябинске – востребованный объект, который будет сдан в срок
23.10.20 18:31
Ирина Гехт – о жалобах пациентов с ковидом из Троицка: Это безобразие уже полнейшее
23.10.20 17:57
В Челябинской области наращивают мощности для лечения пациентов с ковидом и пневмониями
23.10.20 17:22
Южноуральцы смогут проверить уровень кислорода в крови у участкового врача и в аптеках
23.10.20 16:02
В Челябинской области за сутки умерло шесть пациентов с ковидом
23.10.20 15:40
Текслер: Новая инфекционная больница в Челябинске – востребованный объект, который будет сдан в срок
23.10.20 14:58
Бабушка тайно оплачивала интернет внуку, который посещал сайты 18+
23.10.20 14:47
Находящиеся в критическом состоянии южноуральцы остро нуждаются в антиковидной плазме
23.10.20 14:26
В Кизильском районе повысили качество жизни на селе
23.10.20 12:08
На бездействующего главу поселка Бродокалмак общественники пожаловались в прокуратуру
23.10.20 11:44
Общее число случаев ковида в Челябинской области превысило 19 тысяч
Общество
23.10.20 14:47
Находящиеся в критическом состоянии южноуральцы остро нуждаются в антиковидной плазме
Общество
23.10.20 15:40
Текслер: Новая инфекционная больница в Челябинске – востребованный объект, который будет сдан в срок
Новости
Сегодня, 11:50
Происшествия
В Челябинске убийц младенца отправили в СИЗО
Вчера, 16:05
Происшествия
По факту халатности и хищения денег при очистке реки Миасс в Челябинске возбуждены уголовные дела
Вчера, 15:25
Общество
В Челябинской области за сутки умерло три пациента с ковидом из Челябинска, Златоуста и Кусы
Вчера, 15:18
Общество
На дороги Челябинска вышли дорожные рабочие и снегоуборочная техника
Вчера, 15:01
Происшествия
В Челябинске сожители, сбросившие тело младенца в реку Миасс, задержаны по подозрению в убийстве
Материалы рубрики
Вчера, 15:25
Общество
В Челябинской области за сутки умерло три пациента с ковидом из Челябинска, Златоуста и Кусы
Вчера, 15:18
Общество
На дороги Челябинска вышли дорожные рабочие и снегоуборочная техника
23.10.20 17:57
Общество
В Челябинской области наращивают мощности для лечения пациентов с ковидом и пневмониями
23.10.20 16:02
Общество
В Челябинской области за сутки умерло шесть пациентов с ковидом
23.10.20 14:58
Общество
Бабушка тайно оплачивала интернет внуку, который посещал сайты 18+
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика