Число пациентов в ковидных госпиталях Челябинской области превысило четыре тысячи

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 133 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 136).

Всю текущую неделю ежесуточно регистрировался рост новых случаев коронавируса – 107, 113, 118, 123, 129, 136. В выходные, как и на прошлой неделе, отмечается небольшой спад заболевших. Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, 25 октября, в регионе подтверждено 19 тысяч 373 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 19 выздоровевших пациента с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 112 человек. За весь период пандемии ковид победили 14 тысяч 651 пациент.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 604 пациента с коронавирусной инфекцией, у 153 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 451 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За прошедшие сутки скончались трое мужчин и четверо женщин. У четверых причиной смерти стала ковидная пневмония, у троих - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение четыре тысячи 76 пациентов с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 3 тысячи 969).За сутки на госпитальных базах добавилось сразу 107 пациентов. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.