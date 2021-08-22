Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 83 тысячи

В Челябинской области начала пандемии лабораторно подтверждено 83 тысячи 59 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 379 новых ковида, что на 0,3% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 380 инфицированных, прирост – 0,5%).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 280 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 291). С начала пандемии 72 тысяча 171 житель сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 18 пациентов с ковидом (днем ранее - 18). С начала пандемии умерло три тысячи 807 жителей с коронавирусной инфекцией. Из них две тысячи 548 человек - непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому семь тысяч 39 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – шесть тысяч 887 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.