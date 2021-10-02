02.10.2021
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 98 тысяч
02.10.2021
Хирурги ЧОКБ освоили новый вид операций на печени
02.10.2021
В детсаду Челябинска открылась группа для детей с сахарным диабетом
01.10.2021
Гехт: Про дистант мы пока не говорим
01.10.2021
В Челябинской области снижается число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
01.10.2021
На территории четырех городов Челябинской области объявлены НМУ
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 98 тысяч
01.10.2021
В Челябинской области снижается число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
01.10.2021
Беременные южноуралочки, переболевшие ковидом, пройдут реабилитацию в санаториях
01.10.2021
В Челябинской области свободно лишь 2% коек для пациентов с ковидом, но новые пока не открывают
01.10.2021
Магнитогорцев не пустят в общественные места без QR-кодов о вакцинации
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по смертности от ковида
01.10.2021
Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно
30.09.2021
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
30.09.2021
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
29.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021