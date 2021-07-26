Число случаев ковида в Челябинской области превысило 73 тысячи

В Челябинской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 73 тысячи 289 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 324 новых случая ковида, что на 0,9% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 321 случай, прирост – 1,5%). За неделю число инфицированных выросло на две с лишним тысячи.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 208 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 201). С начала пандемии 64 тысячи 872 жителя, инфицированных коронавирусом, сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 12 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее умерло 13). Причина смерти пациентов - ковидная пневмония.

С начала пандемии скончались три тысячи 329 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них две тысячи 71 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 258 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому пять тысяч 46 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – четыре тысячи 942 человека).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.