Число выздоровевших за сутки в Челябинской области превысило число новых инфицированных

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 139 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже аналогичных показателей прошлых дней. Медленно, но неуклонно заболеваемость идет на спад. Ранее был прирост 145, 149, 152, 157, 162, 168, 172, 182, 270, 184 и 192. Суточное число выздоровевших превысило число новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро среды, первого июля, в регионе подтверждено 7 тысяч 724 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 164 выздоровевших пациента с коронавирусом. Ранее выздоровело 157, 36 и 72. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 4 тысячи 379 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 150 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 85 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 65 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая в Магнитогорске и Челябинске.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона немного снизилось. На сегодня в больницах продолжает лечение 3 тысячи 153 пациента с подтвержденным Covid-19, что ниже показателя предшествовавших суток (накануне этого дня было 3181). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.