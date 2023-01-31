«Цифровой гражданин» для пожилых челябинцев

30 января в «Центре развития цифровых технологий Челябинской области» стартовал очередной интенсив «Цифровой гражданин» для пожилых людей. В этом году программа обновилась актуальной информацией по темам финансовой безопасности, защиты персональных данных и электронной оплаты услуг.

Программа «Цифровой гражданин» подготовлена и реализуется совместно с Министерством цифровых технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. Первый интенсив состоялся в декабре 2021 года, с этого момента в ЦРЦТ прошли обучение 14 групп общей численностью более 350 человек. Сейчас здесь проходят цифровой ликбез еще 35 «серебряных слушателей» и идет набор в следующую группу, занятия которой продлятся с 20 февраля по 3 марта.

Цель проекта «Цифровой гражданин» – научить людей старшего поколения без помощи детей и внуков пользоваться теми сервисами, ресурсами и возможностями, которые являются результатом развития цифровой экономики региона.

«Навык использования цифровых технологий помогает продлить социальную активность пенсионеров. Опыт наших учеников вдохновляет других людей, помогает понять, что возраст – не помеха для освоения цифровых технологий, например, самому взрослому участнику нашего интенсива 91 год. Осваивать новые знания пожилым людям помогают студенты-волонтеры, поэтому никто не остается без внимания. Вообще, старшее поколение – очень благодарные и ответственные слушатели, и мы рады видеть, что с каждым занятием они все увереннее ориентируются в цифровом мире» – рассказала Екатерина Давыдова, заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

Программа «Цифровой гражданин» состоит из двух ступеней — для новичков, осваивающих цифровую грамотность с азов, и для совершенствующихся. Первая ступень рассчитана на 10 занятий, за это время участники разбираются в своих смартфонах, учатся пользоваться государственными и банковскими сервисами, мессенджерами и соцсетями, заказывать товары, услуги и лекарства онлайн, осваивают правила информационной безопасности. На второй ступени, которая длится пять дней, можно научиться вести блог во ВКонтакте, создавать и монтировать фото и видео. Уверенные пользователи гаджетов и интернета могут сразу пойти на вторую ступень. В завершение каждому «цифровому гражданину» вручается памятный сертификат.

Отдельный блок курсов посвящен цифровой безопасности. Во время которого пожилые люди не только узнают об угрозах информационного пространства, но и на практике будут применять свои знания. Например, составлять сложные пароли, проверять смартфоны на наличие вредоносного ПО, по желанию устанавливать определители номеров и защиту от вирусов, чем смогут потом пользоваться долгое время. Мы также рассказываем о популярных уловках телефонных и кибермошенников, а участники группы делятся своим опытом общения с такими злоумышленниками.

Владимир Васильевич Воробьев, рекордсмен по возрасту среди слушателей «Цифрового гражданина» (91 год), оставил свой отзыв о программе:

— У меня два внука, четыре внучки, пять правнучек и один правнук. Я пришел на интенсив, чтобы научиться получать и смотреть их фотографии через мессенджеры, это доставляет мне огромную радость. Кроме того, я разобрался со значками в смартфоне, узнал, как подключаться к интернету, и многое другое. Всем рекомендую осваивать современные технологии и не отставать от молодого поколения.

Обучение проходит в просторном и комфортном офисе на ул. Лесопарковой 2, к.5 по будням с 10:00 до 12:15. Все, что нужно иметь с собой — это рабочий смартфон. О наборе новых групп можно узнать в группе ЦРЦТ во ВК или на сайте.

Записаться на интенсив «Цифровой гражданин» в качестве участника или волонтера можно по тел.: 8-351-218-22-77. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».