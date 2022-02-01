Далеко не все водители челябинского электротранспорта готовы работать без кондуктора

Число водителей общественного транспорта в Челябинске, которые готовы перевозить пассажиров без кондуктора, значительно меньше, чем согласных одновременно и управлять транспортным средством, и обилечивать людей.

Об этом говорят результаты анонимного опроса в сообществе «Челябинский транспорт» в ВКонтакте, участникам которого предлагают ответить на вопрос: «Готовы ли водители работать без кондуктора?». Опрос стартовал вчера,31-го января, во второй половине дня.

К половине десятого утра первого февраля соотношение согласных и несогласных было таковым: вариант ответа «Да, буду работать» выбрали 12,59 процента работников ООО «ЧелябГЭТ» (12,59 процента), вариант «Нет, уволюсь» - 101 человек (23,54 процента).

Сотрудники предприятия активно обсуждают данную тему в комментариях под постом, озвучивая полярные точки зрения.

«Без кондуктора работать тяжело и морально и физически. Все, кто хочет поднять бабла за кондуктора, вы заболеете и потеряете только больше, минус здоровье, будете работать на аптеку» - пишет Иван Беляев, на что Светлана Александровна отвечает ему следующее: «Не надо писать чушь про здоровье. Второй год работаю без кондуктора, и все нормально».

«Увольняться не буду, но и без кондуктора работать не буду», - пишет Евгения Солнцева.

«Без кондуктора плюс эти электронные (валидаторы – прим.) заглючат, и народ начнет бегать к водителю, будут отвлекать от вождения трамвая и троллейбуса. Пускай остаются кондукторы», - считает Артемий Шахматов.

«Ну, я еще не водитель, но могу сказать, что лучше ездить с кондуктором. Это удобнее», - отмечает в обсуждениях Андрей Астафьев. Еще один участник беседы, Александр Сухов, с ним соглашается: «Это точно, с кондуктором безопаснее».

«Телефон нельзя - отвлекаешься, а обилечивать можно - нормально. А ведь еще и график. Тогда уж все разрешите!» - возмущается Надежда Кривова.

«Мало что ли аварий было на трамваях с бескондукторным обслуживанием?» - задается вопросом Наталья Кузьмина.

Напомним, в январе текущего года директор ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев распорядился обеспечить установку валидаторов во всех трамваях, курсирующих по южноуральской столице.

Кондукторам, обилечивающим пассажиров в трамваях и троллейбусах и желающим переквалифицироваться в водителей общественного электротранспорта, предложили отучиться на курсах через учебно-производственный центр предприятия, сообщив, что на период обучения они вместо стипендии будут получать среднюю месячную зарплату по предыдущей профессии.