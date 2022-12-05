Датчики оценят интенсивность движения на трассах Челябинской и Курганской областей

На федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях установили датчики интенсивности движения, которые позволят получать информацию о загруженности дорог и износе полотна, сообщает УпрДор «Южный Урал» (подведомственно Росавтодору).

«Новое оборудование, анализирующее состояние транспортного потока, смонтировали на 17 участках федеральных автомобильных дорог М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш» и Р-354», - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал», напоминая, что эти дороги находятся в их оперативном управлении.

Датчики будут вести круглосуточный учет интенсивности движения на федеральных автомобильных дорогах, загрузку и среднюю скорость потока по полосам, интервал между автомобилями. Кроме того, приборы классифицируют транспортные средства на грузовые, легковые автомобили и автобусы.

Датчики смогут работать в любое время года, независимо от погодных условий.

Результаты работы оборудования формируются и передаются в УпрДор «Южный Урал».