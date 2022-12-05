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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, пятого декабря, сотрудники УФСБ по Челябинской области нагрянули с оперативно-следственн
05.12.2022

Силовики заинтересовались деятельностью бывшего главного дорожника Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прокуратура Челябинской области отправила в суд уголовное дело в отношении наемного убийцы. Его н
05.12.2022

В Челябинске будут судить наемного убийцу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С пятого декабря обязанности председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска и
05.12.2022

Назначен новый «главный дорожник» Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутаты Магнитогорска (Челябинская область) уточнили доходы и расходы бюджета. Изменения в бюдже
05.12.2022

Магнитогорское городское Собрание уточнило доходы и расходы бюджета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы возмущены сносом стены аварийного дома на улице Мира, 102 в Металлургическом районе, гд
05.12.2022

В администрации заявили, что жильцов уведомили о необходимости эвакуироваться

Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.12.2022

Датчики оценят интенсивность движения на трассах Челябинской и Курганской областей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.12.2022

Власти Магнитогорска создают условия для патриотического воспитания молодежи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.12.2022

Профсоюзы образования соберутся в Челябинске на межрегиональный форум
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.12.2022

Проект ММК стал отличником конкурса корпоративных СМИ

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.12.2022

Садики и санатории Челябинской области получили фальсифицированное сливочное масло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.12.2022

В Челябинской области снижается смертность от ковида при росте числа заболевших
УпрДор Южный Урал
Общество
05.12.2022 16:58

Датчики оценят интенсивность движения на трассах Челябинской и Курганской областей

На федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях установили датчики интенсивности движения, которые позволят получать информацию о загруженности дорог и износе полотна, сообщает УпрДор «Южный Урал» (подведомственно Росавтодору).

«Новое оборудование, анализирующее состояние транспортного потока, смонтировали на 17 участках федеральных автомобильных дорог М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш» и Р-354», - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал», напоминая, что эти дороги находятся в их оперативном управлении.

Датчики будут вести круглосуточный учет интенсивности движения на федеральных автомобильных дорогах, загрузку и среднюю скорость потока по полосам, интервал между автомобилями. Кроме того, приборы классифицируют транспортные средства на грузовые, легковые автомобили и автобусы.

Датчики смогут работать в любое время года, независимо от погодных условий.

Результаты работы оборудования формируются и передаются в УпрДор «Южный Урал».

УпрДор Южный Урал
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С пятого декабря обязанности председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска и
05.12.2022

Назначен новый «главный дорожник» Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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