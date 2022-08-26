Делегация ММК отправилась в Индию на международную промышленную выставку

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Еткульский район
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркинский район
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Увельский район
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы на завтра
Коронавирус
На житейских перекрестках
Анонсы
Экология
Транспорт
Дороги
ЖКХ
Клещи
Сельское хозяйство
Метро в Челябинске
Педофилы
Наркотики
Лесные пожары
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы на завтра
Коронавирус
На житейских перекрестках
Анонсы
Экология
Транспорт
Дороги
ЖКХ
Клещи
Сельское хозяйство
Метро в Челябинске
Педофилы
Наркотики
Лесные пожары
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинскую область поступило более 711 тысяч комплектов вакцин от гриппа и стартовала прививоч
26.08.2022

Приближается сезон гриппа, южноуральцам рекомендуют привиться
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вокруг города Челябинска будет создан лесопарковый «зеленый по
26.08.2022

Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 25 июля, в Челябинске официально открылась Всероссийская летняя спартакиада по легкой ат
25.08.2022

Всероссийская спартакиада по легкой атлетике в Челябинске открылась под проливным дождем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Нам с Зайкой (моей закадычной подругой Зоей Гордеевой) по шестнадцать, и мы в зимние каникулы отп
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
25.08.2022

Коба из Грузии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В шести городах Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способ
25.08.2022

Режим «черного неба» продлен в шести городах Челябинской области
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.08.2022

Утверждены льготные ставки аренды за землю в Челябинской области для размещения объектов связи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.08.2022

Делегация ММК отправилась в Индию на международную промышленную выставку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.08.2022

ВТБ снижает размер первого взноса по ипотеке до 15%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.08.2022

В ноябре в Челябинской области сдадут в эксплуатацию новую станцию водоподготовки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.08.2022

Встречи на Свердловской киностудии, оставшиеся в кадрах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.08.2022

Пара из Омска приехала в Челябинск делать «закладки»
ММК
Общество
26.08.2022 13:41
Фото: ММК

Делегация ММК отправилась в Индию на международную промышленную выставку

Делегация Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) стала участником 13-й международной промышленной выставки «Минералы, металлы, металлургия и материалы», проходящей в Нью-Дели (Индия) в период с 25-го по 27-е августа.

Мероприятие, в котором принимают участие ведущие компании горнодобывающей, металлургической и сырьевой промышленности, проводится раз в два года. Его главные темы - продвижение металлопродукции и развитие металлургической и смежных отраслей.

Специалисты ММК проводят в Нью-Дели рабочие встречи с представителями ведущих компаний по производству подъемно-транспортного и технологического оборудования для прокатных и металлургических переделов, а также принимают участие в обширной деловой и культурной программе крупнейшего отраслевого форума.

ПАО «ММК» развивает контакты с машиностроительными и другими предприятиями различных стран для выстраивания стабильных деловых отношений и коммерческих связей, направленных на реализацию Стратегии компании, отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

ММК
Новости по тегу: ММК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.08.2022

«ММК-Тольятти» посетили участники круглого стола «Рынок металлов Приволжья»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.08.2022

ММК успешно осваивает инжиниринговые компетенции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2022

ММК-Метиз успешно осваивает новое оборудование
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2022

Магнитогорск с размахом отметит День физкультурника
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские экоактивисты заявили о гибели растений в парке Дружбы Тракторозаводского района, назв
Среда обитания

Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили

25.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пяти городах Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способс
Среда обитания
Экология

В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа

24.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, 24 августа, в Челябинске отмечено превышение предельно допустимой концентрации сероводор
Среда обитания

В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска

24.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителям Челябинска, которые выберут для своих детей частный детский сад, придется ежемесячно плат
Общество

Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске

23.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области под влиянием антициклона во все рабочие дни наступившей недели ожидается жа
Среда обитания

Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой

22.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области Народный фронт назвал территории, где удобные и безопасные дороги к знаниям
Общество

В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории

19.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинскую область поступило более 711 тысяч комплектов вакцин от гриппа и стартовала прививоч
26.08.2022

Приближается сезон гриппа, южноуральцам рекомендуют привиться
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вокруг города Челябинска будет создан лесопарковый «зеленый по
26.08.2022

Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 25 июля, в Челябинске официально открылась Всероссийская летняя спартакиада по легкой ат
25.08.2022

Всероссийская спартакиада по легкой атлетике в Челябинске открылась под проливным дождем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Нам с Зайкой (моей закадычной подругой Зоей Гордеевой) по шестнадцать, и мы в зимние каникулы отп
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
25.08.2022

Коба из Грузии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В шести городах Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способ
25.08.2022

Режим «черного неба» продлен в шести городах Челябинской области
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

26.08.2022 14:06

Утверждены льготные ставки аренды за землю в Челябинской области для размещения объектов связи

26.08.2022 13:41

Делегация ММК отправилась в Индию на международную промышленную выставку

26.08.2022 13:41

ВТБ снижает размер первого взноса по ипотеке до 15%

26.08.2022 13:38

В ноябре в Челябинской области сдадут в эксплуатацию новую станцию водоподготовки

26.08.2022 13:20

Встречи на Свердловской киностудии, оставшиеся в кадрах

26.08.2022 13:05

Пара из Омска приехала в Челябинск делать «закладки»

26.08.2022 12:59

Приближается сезон гриппа, южноуральцам рекомендуют привиться

26.08.2022 12:55

В Узбекистане успешно реализуется российско-узбекский гуманитарный проект «Класс!»

26.08.2022 12:20

Княжеский дом в Катав-Ивановске официально обрел охранную зону

26.08.2022 12:16

Полицейские Челябинска задержали серийного мошенника

26.08.2022 12:14

В Челябинске почти каждая десятая исследованная проба вода не соответствовала нормативам

26.08.2022 12:08

Дождались: в Металлургическом районе капитально ремонтируют изношенные тепловые сети

26.08.2022 12:00

Жители Урала вносят свой вклад в победу на Донбассе

26.08.2022 11:38

Южноуральские ватерполистки вышли в финал Всероссийской спартакиады

26.08.2022 11:35

В Челябинской области увеличиваются темпы роста числа заболевших ковидом

26.08.2022 11:32

Парижанин ухудшил качество пашни в Нагайбакском районе

26.08.2022 11:28

В эту субботу Челябинск станет столицей современного искусства!

26.08.2022 11:20

Мистика на берегу моря: премьеру детективного сериала «Русалки» покажут Wink и Кинопоиск

26.08.2022 11:19

Бастрыкин взял на контроль дело об истязании ребенка в Магнитогорске

26.08.2022 11:17

В Мирном рабочего завалило землей во время проведения ремонтных работ

26.08.2022 11:16

Новый сезон Челябинского театра кукол откроет «Годунов»

26.08.2022 10:59

Папа римский видит ответственность НАТО за начало спецоперации РФ на Украине

26.08.2022 10:46

Ленинградский мост Челябинска засверкает в День города

26.08.2022 10:25

Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области

26.08.2022 09:40

Депутаты Заксобрания одобрили досрочное прекращение полномочий своего коллеги

25.08.2022 21:31

Всероссийская спартакиада по легкой атлетике в Челябинске открылась под проливным дождем

25.08.2022 21:02

Коба из Грузии

25.08.2022 20:55

Не пропустите! Группа «Томас» даст в Челябинске единственный в этом году большой концерт

25.08.2022 19:36

билайн увеличил скорость соединения с популярными интернет-сервисами более чем на 30% с начала года

25.08.2022 18:41

В «Парковом» Челябинска начинают строительство садика на 120 мест

25.08.2022 18:33

Режим «черного неба» продлен в шести городах Челябинской области

25.08.2022 18:21

В пятницу в Челябинской области – жара, местами дожди, грозы, град

25.08.2022 18:01

Анонсы событий и мероприятий на 26 августа

25.08.2022 17:36

Расширен круг получателей выплат при рождении второго ребенка на Южном Урале

25.08.2022 17:15

В Челябинской области увеличили максимальный размер выплат по соцконтракту

25.08.2022 16:49

В Челябинской области расширили возможности использования областного маткапитала

25.08.2022 16:28

А августе театры останутся «без крыш»!

25.08.2022 15:34

На северо-западе Челябинске 28 августа автобусы будут ходить по-другому

25.08.2022 14:50

Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям возглавил Анатолий Литовченко

25.08.2022 14:41

Челябинск признан передовиком всероссийской программы «Пять шагов для городов»

25.08.2022 14:27

Учащимся Троицка начать учебный год предлагали в школе, в которой течет крыша и рушится потолок

25.08.2022 14:18

Прокуратура присмотрит за Орлом

25.08.2022 14:16

В Челябинске завершилась утренняя сессия первого дня Всероссийской спартакиады по легкой атлетике

25.08.2022 14:11

ВТБ бесплатно застрахует участников новой программы туристического кешбэка

25.08.2022 13:57

На северо-западе Челябинска в воскресенье закроют движение

25.08.2022 13:55

Челябинская область направляет допсредства на социалку и поддержку муниципалитетов

25.08.2022 13:51

Дополнительно поддержат южноуральцев, проходящих службу в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец»

25.08.2022 13:20

Атмосфера южноуральского дерби

25.08.2022 13:11

Дефицит бюджета Челябинской области вырос на 18 миллиардов рублей

25.08.2022 12:58

Жительница Магнитогорска чуть не откусила сыну нос

25.08.2022 12:57

Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили

25.08.2022 12:39

День города на NOвом

25.08.2022 11:24

Гектор помещен на карантин в реабилитационном центре «Утёс»

25.08.2022 10:58

Солистка оперного театра спела вместе с молодыми людьми с особыми возможностями здоровья

25.08.2022 10:56

ВТБ открыл прием заявок на API-хакатон с призовым фондом в 1,8 миллиона рублей

25.08.2022 10:50

Родители Челябинска тратят в среднем 19 тысяч рублей на «сборы ребенка в школу»

25.08.2022 10:50

Справедливороссы Челябинска – о девальвации звания Почетный гражданин

25.08.2022 10:27

Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на Ночь кино

25.08.2022 10:11

КСП начинает проверку Минстроя и муниципалитетов Челябинской области

25.08.2022 10:11

ММК-МЕТИЗ модернизирует складское хозяйство

25.08.2022 09:49

«Реальные пацаны»: трое челябинцев приняли участие в съемках культового сериала

25.08.2022 09:43

Под угрозой сокращения оказались 1223 южноуральца, неполный день работают 4387 человек

24.08.2022 20:22

ГУ МВД и УФСБ по Челябинской области задержали подозреваемых в хищении средств спортшколы

24.08.2022 20:16

В Челябинске возобновит работу раритетный троллейбус-гармошка

24.08.2022 20:07

На улице Румянцева в Челябинске вводят дополнительное ограничение движения

24.08.2022 18:26

Текслер: Потенциал у Каслей огромный, но он сейчас не реализован

24.08.2022 17:42

Полицейские Озерска разыскивают лжеоператора сотовой связи

24.08.2022 17:33

В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа

24.08.2022 17:15

Анонсы событий и мероприятий на 25 августа

24.08.2022 17:11

Недострой в Металлургическом районе Челябинске успешно продан на торгах

24.08.2022 17:08

В четверг в Челябинской области жара, местами дожди, давление повышено

24.08.2022 17:02

Перевозчиков продолжают штрафовать за неидеальную работу на челябинских маршрутах

24.08.2022 16:31

«Белый журавлик» укроет крылом воинов наших

24.08.2022 16:28

Реконструкцию школы №25 в Каслях должны завершить к сентябрю 2023 года

24.08.2022 15:43

Задержанный ФСБ высокопоставленный южноуральский полицейский останется в СИЗО

24.08.2022 15:35

Движение по Ленинградскому мосту на северо-запад откроется в полпятого утра 25 августа

24.08.2022 14:55

Челябинский театр оперы и балета озвучил планы на новый сезон

24.08.2022 14:39

Исторический музей приглашает челябинцев вместе отметить День города

24.08.2022 14:15

ГИБДД требует возбудить дело в отношении перевозчика, водитель которого задавил пассажирку

24.08.2022 14:13

В Челябинске стартует Всероссийская спартакиада по легкой атлетике

24.08.2022 14:08

В один день Алексей Текслер посетил храм в Булзях, а его зам – три храма

24.08.2022 13:57

Короткометражки челябинских режиссеров «переведут» на язык незрячих

24.08.2022 13:28

В Ленинском районе Челябинска преображаются пространства рядом с дворцами культуры

24.08.2022 13:07

«Хорошее, знаковое событие»: Алексей Текслер поздравил челябинцев с открытием Ленинградского моста

24.08.2022 12:50

В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска

24.08.2022 12:44

Выживет только «Стая»: премьера экстремальной молодежной драмы состоится в видеосервисах Wink и more.tv

24.08.2022 12:25

«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Златоусте

24.08.2022 12:14

За сутки заболело ковидом 396 южноуральцев, выздоровело 105, умер один

24.08.2022 12:08

По целевому набору от ГРЦ Макеева в вузы поступили 25 выпускников

24.08.2022 11:58

МУП «ПОВВ» продолжает устранять повреждение водопровода в Металлургическом районе

24.08.2022 11:52

На почте теперь можно купить полис страхования от несчастных случаев

24.08.2022 11:48

В Челябинске скоро закончится большая реконструкция НХТ

24.08.2022 11:47

В челябинском минсельхозе отметили победителей XIII Всероссийских летних сельских игр

24.08.2022 11:35

Команда ГРЦ Макеева показала сплоченность и отличный результат на «Гонке героев»

24.08.2022 11:28

«Заплатки» и «змейки» под сердцем: хирурги федерального центра в Челябинске успешно провели две редкие операции

24.08.2022 11:28

Женская сборная Челябинской области по водному поло попала в плей-офф Спартакиады

24.08.2022 11:23

Справедливоросс из Челябинска помогает добровольцам Ясиноватой на регулярной основе

24.08.2022 11:13

Задержан бывший мэр Екатеринбурга

24.08.2022 11:00

В Челябинске состоится первый в регионе велопарад

24.08.2022 10:46

Южноуральцы, участвующие в СВО, получат дополнительные меры соцподдержки