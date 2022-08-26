Делегация ММК отправилась в Индию на международную промышленную выставку

Делегация Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) стала участником 13-й международной промышленной выставки «Минералы, металлы, металлургия и материалы», проходящей в Нью-Дели (Индия) в период с 25-го по 27-е августа.

Мероприятие, в котором принимают участие ведущие компании горнодобывающей, металлургической и сырьевой промышленности, проводится раз в два года. Его главные темы - продвижение металлопродукции и развитие металлургической и смежных отраслей.

Специалисты ММК проводят в Нью-Дели рабочие встречи с представителями ведущих компаний по производству подъемно-транспортного и технологического оборудования для прокатных и металлургических переделов, а также принимают участие в обширной деловой и культурной программе крупнейшего отраслевого форума.

ПАО «ММК» развивает контакты с машиностроительными и другими предприятиями различных стран для выстраивания стабильных деловых отношений и коммерческих связей, направленных на реализацию Стратегии компании, отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.