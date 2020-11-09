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Дело о стихийных свалках в Красноармейском районе рассмотрит суд

Общество
Сегодня, 10:21
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Автор: 
Евгения Александрова

Минэкологии Челябинской области направило в суд повторные исковые заявления о ликвидации несанкционированных свалок в Красноармейском муниципальном районе, жители которого стали жаловаться на горы мусора в неустановленных местах более года назад.

В июле прошлого года специалисты министерства, отреагировав на обращения граждан, обследовали территории (и определили границы) стихийных свалок в районе поселка Петровский и села Миасское.

На основании результатов проверки в Красноармейский районный суд были поданы иски о возложении обязанностей освободить земельные участки, на которых выросли горы мусора, от отходов.

В процессе рассмотрения материалов судом районные власти предоставили сведения о том, что один из участков земли, неподалеку от Петровского, принадлежит ОАО ХСП «Петровский» и имеет 135 правообладателей.

Как сообщает пресс-служба минэкологии региона, определить, кто владеет участком, на котором выросла стихийная свалка, не удалось - суд признал исковое заявление бездоказательным и оставил его без рассмотрения.

Другой участок, вблизи села Миасское, принадлежит ХСП «Козыревское» и имеет 49 правообладателей. По этой территории также отсутствовали сведения о границах земельного участка. Соответственно, и здесь суд оставил исковое заявление без рассмотрения, признав его бездоказательным.

Для подтверждения контуров свалки по каждому земельному участку минэкологии Челябинской области заказало работы аттестованного кадастрового инженера. В июле текущего года специалист закончил работу, сделав актуальные выписки по земельным участкам, входящим в контуры свалок.

Отметим, повторные исковые заявления в суд минэкологии направило на основании результатов проверки несанкционированных свалок активистами ОНФ, которые на месте установили: мусор оттуда так и не был вывезен.

В первых числах ноября текущего года с просьбой провести проверку по факту складирования мусора в Красноармейском районе в неположенных местах общественники обратились в прокуратуру.

Представители Народного фронта заявили, что ни общественный резонанс, ни реальная экологическая угроза не может заставить главу Красноармейского района решать наболевшую проблему.

«На подведомственной территории Юрия Сакулина воцарился мусорный хаос, но реакции от властей нет», - посетовали общественники.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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