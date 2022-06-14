День открытых дверей в госархиве Челябинской области получился ярким и познавательным

В преддверии и по случаю Дня России, который наша страна отмечала 12-го июня, в Объединенном государственном архиве Челябинской области состоялся День открытых дверей, основные события которого были посвящены новым поступлениям документальных материалов и новым изданиям ОГАЧО.

Зал собрал неравнодушных людей - юных членов научного исторического общества, известных в кругу искусства личностей – заместителя директора Молодежного театра Розу Орлову, эстета, поэтессу, музыканта Наталью Рубинскую, людей науки - ученого, организатора науки, преподавателя многих высших заведений города Виталия Толстикова, доктора исторических наук ЮУрГУ Игоря Сибирякова, директора Уральского центра радиационной медицины Александра Аклеева. Их внимание в этот момент привлекли удивительные презентации четырех книг, подготовленных сотрудниками ОГАЧО.

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Книгу «Архивный век» - первый опыт архивистов ОГАЧО в создании коллективной монографии - представил историк, архивист, главный археограф отдела публикаций Михаил Базанов.

Новую книгу Николая Чернавского «Человек в его прошлом. 1736-1929» презентовала ведущий археограф, главный архивист, краевед Елена Турова. Она отметила, что первый профессиональный историк приступил к организации губархива в далеком предвоенном времени, по крупицам собирая по губернии ценные бумаги из разных источников, создавая систему архивных фондов для потомков, параллельно выпуская статьи по истории Челябинска. Выпуск дополненной книги историка, рукопись которой он подготовил в 1926-м году, наконец-то увидела свет к его 150-летию со дня рождения.

Каталог выставки «Страны надежная опора», которая работала в городе с февраля по май 2022-го года на улице Кирова у памятника добровольцам-танкистам, посвященный 90-летию Магнитогорского металлургического комбината был представлен краеведом, главным археографом и хранителем фондов ОГАЧО Галиной Кибиткиной.

Книгу, полезную для тех, кто исследует старинные документы, кто занимается генеалогией, историей Русской православной церкви, справочник-указатель «Документы Челябинского духовного правления последней четверти XVIII века в Объединенном государственном архиве Челябинской области» представила доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой русского языка и методики обучения русскому языку ЮУрГГПУ Наталья Глухих.

Каждый из участников встречи с историей архивного дела Челябинской области получил в подарок объемный коллективный труд архивистов ОГАЧО, почтовую карточку с портретом первого челябинского архивиста Николая Михайловича Чернявского, которую в ходе праздника погасили.

А потом - с интересным рассказом и показом уникальных комнат-хранилищ - все желающие прошли по этажам архива следом за Галиной Николаевной Кибиткиной. Главный хранитель фондов поведала, как пополняется архив Челябинской области, с каким энтузиазмом работники сохраняют вековых свидетелей жизни наших предков и заботятся о том, чтобы история не закончилась на каком-то из этапов поисков документов, а продолжала расширять рамки прошлого, для памяти людской - будущим поколениям.

Слушатели узнали, что хранители работают при определенной температуре, так как для вековой бумаги опасен грибок, удивились работе высокотехнологичного оборудования, которое позволяет качественно реставрировать документы и восполнять бумажной массой утраченные фрагменты. Все возможности архива были представлены желающим почувствовать легкое дыхание эпох. А комната с предметами быта всех времен и народностей, с такой любовью собранными работниками архива, вызвала приятные воспоминания у всех жаждущих окунуться в свои детство и юность и прошлое родных.

День открытых дверей в ОГАЧО ежегодно собирает друзей архива и всех неравнодушных к созданию, пополнению страниц исторического наследия. Вопрос создания родословного древа сегодня интересует очень многих. Для нас и создан богатый архив Челябинской области, пополняемый в том числе энтузиастами из народа, которых ежегодно приглашают в день открытых дверей.