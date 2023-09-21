В Челябинске появится новая дубовая аллея и плодовый сад

В пятницу, 22 сентября, в Челябинске будет торжественно заложена дубовая аллея, посвященная 80-летнему юбилею Уральского добровольческого танкового корпуса. Саженцы дубов и плодовых деревьев высадят у стен областного государственного архива в память о народном подвиге южноуральцев. Кроме того, сотрудники архива отметят таким образом день рождения своего учреждения.

Поздравить Объединенный государственный архив Челябинской области с его 102 днём рождения приглашают всех жителей и гостей Челябинска. Праздник архива состоится в пятницу, 22 сентября, в 10 утра в здании по Свердловскому проспекту, 30А. В честь памятной даты — а именно в этот день в 1921 году в Челябинске был образован губернский архив и начался сбор документов — будет организован День открытых дверей.

По информации пресс-службы архива, будет организована традиционная акция «Пополни историю» — от жителей Челябинска и области примут в дар интересные документы, фотографии и старинные предметы.

«Традиционно гости праздника смогут поучаствовать в акции “Пополни историю” и подарить архиву документы, фотографии, предметы из своих семейных коллекций, которые обогатят фонды и будут использоваться в наших выставочных проектах, добавят новых красок в историю региона», — сообщают челябинские архивисты.

Гостям архивного праздника представят выставку документов из личного фонда Надежды Дида — заслуженного деятеля культуры, директора музея Челябинского тракторного завода.

«Коллекция, подаренная архиву Надеждой Артемьевной, — одна из самых интересных и богатых, в ней отражена не только трудовая и общественная деятельность, но и представлено много материалов, касающихся истории Челябинска и Челябинской области, особенно сферы культуры», — отмечают сотрудники Объединенного государственного архива.

На празднике, посвященном дню рождения архива, выступят творческие коллективы Челябинска, и все гости познакомятся с работой учреждения.