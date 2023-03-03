03.03.2023
СК не согласен, что бывшего замначальника полиции Магнитогорска оставили на свободе
03.03.2023
«Усмиряя атом – защищая страну»: в Челябинске открылась выставка об Игоре Курчатове
03.03.2023
Амбассадор заповедного дела Игорь Шпиленок снимает красоты Таганая
02.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на третье марта (18+)
02.03.2023
В Челябинской области оценят уровень коррупции
02.03.2023
Бастрыкин держит на контроле проверку банного комплекса, после посещения которого заболели трое детей
«Усмиряя атом – защищая страну»: в Челябинске открылась выставка об Игоре Курчатове
Изюминкой экспозиции в центре города стали снимки из семейного архива великого ученого
12.01.2023
Игорю Курчатову и атомным маршалам СССР посвящена новая мультимедийная выставка в Челябинске
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
07.09.2021
Бюсту Игоря Курчатова нашли место на парковке аэропорта
22.12.2020
Какое-либо строительство рядом с памятником Курчатову в Челябинске отныне невозможно
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023
В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до двух часов третьего марта
02.03.2023
Миндортранс: На дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка
02.03.2023
Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»
01.03.2023
На сигвее? По новым правилам!
01.03.2023