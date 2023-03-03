«Усмиряя атом – защищая страну»: в Челябинске открылась выставка об Игоре Курчатове

В Челябинске открылась выставка, посвященная великому физику, руководителю советского атомного проекта Игорю Курчатову (1903-1960).

Объединенный государственный архив Челябинской области организовал экспозицию о выдающемся ученом «Усмиряя атом - защищая страну», которая разместилась на бульваре Славы у памятника добровольцам-танкистам, по случаю 120-летия со дня рождения Игоря Курчатова.

Выставка рассказывает о жизненном пути ученого с мировым именем, его работе на Южном Урале, истории атомного проекта СССР и роли Челябинской области в создании ядерного щита нашей страны, а также позволяет увидеть практическую применимость и значимость его открытий и исследований.

Изюминкой экспозиции стали фотографии из семейного архива Игоря Васильевича, сохранившиеся в его музее в Москве. На снимках — родители, брат и сестра, жена ученого, родной Сим его детства, друзья по гимназии и университету, коллеги по Ленинградскому физтеху. Все эти снимки предоставил Курчатовский институт, Челябинск их показывает впервые.

В областном архиве отмечают, что на Южном Урале 120-летие родившегося в Симе 21 января 1903 года академика, трижды Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинских и Ленинской премий будут широко отмечать в течение всего 2023 года. Челябинская область в жизни Игоря Курчатова занимает особое место – в Озерске он жил и работал, когда строился и запускался первый в Евразии промышленный ядерный реактор «Объект А», или «Аннушка».

Партнеры проекта «Усмиряя атом – защищая страну» - Курчатовский институт, архив Златоустовского городского округа, архив ФГУП ПО «Маяк», информационный центр по атомной энергии (Челябинск).

Выставка будет работать до апреля текущего года.