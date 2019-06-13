День России подарил Челябинску встречу с гвардейцами 19-го века

Жители Челябинска вчера, 12-го июня, с удовольствием созерцали движение колонны гвардейцев 19-го века, времен Александра I. Так эффектно и необычно челябинская Росгвардия отметила День России.

Колонну гвардейцев, шедших с мушкетами и флагами того времени, возглавил генерал от инфантерии граф Евграф Комаровский. Именно он в 1811-м году создал в Российской Империи внутреннюю стражу - прообраз современной Росгвардии. В этом году исполняется 250 лет со дня его рождения.

Духовой оркестр региональной Росгвардии исполнил для жителей и гостей города марш Преображенского полка, также написанный в первой половине ХIХ века.

«Мероприятия стало приятной неожиданностью для южноуральцев и гармонично вписалось в общий сценарий праздника», - отметил начальник пресс-службы управления Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Горожане активно снимали гвардейцев на телефоны, фотографировали и наслаждались звуками оркестра. В конце пути гвардейцев каждый желающий смог сделать совместный снимок с гостями из прошлого - таких оказалось немало.