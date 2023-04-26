Депортированные из Челябинской области мигранты смогут вернуться в Россию только через пять лет

В Челябинской области продолжается выдворение из региона иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. За два дня сотрудниками отделения особого назначения службы судебных приставов до границы Российской Федерации было препровождено 19 мигрантов.

Это логически продолжило тенденцию прошлой недели, когда судебные приставы в ежедневном режиме, в том числе и в выходные дни, отправлялись на границу для выдворения мигрантов-нарушителей. Всего за прошлую неделю домой были отправлены 38 человек.

«Нарушителей выявили сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Большинство из них были привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

В качестве наказания им назначено принудительное контролируемое выдворение за пределы России и штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет. Своего возвращения домой иностранцы дожидались в спецучреждении для административно задержанных граждан. Сегодня, 26 апреля, и в четверг еще 15 иностранцев покинут Россию – кто улетит на самолете, а кого вновь доставят судебные приставы до пункта перехода границы с сопредельной республикой. В Центре временного содержания иностранных граждан ГУВД МВД России по Челябинской области ждут решения своей участи еще более сотни иностранцев-нарушителей.

Всего в первом квартале 2023 года за пределы России были выдворено 222 человека, в 2022 году судебные приставы проводили домой 972 иностранца-нелегала.