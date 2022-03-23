Депутат Корнев предложил создать при думе Челябинска рабочую группу по делам маломобильных горожан

В Челябинске, при городской думе, с большой долей вероятности появится рабочая группа по делам маломобильных групп населения, которая будет вносить предложения для улучшения качества жизни инвалидов. Работа в данном направлении уже начата.

С инициативой создания рабочей группы, куда вошли бы не только инвалиды (в том числе члены обществ слепых и глухих, участники боевых действий), но и такие представители маломобильных групп населения, как люди старшего возраста (ветераны, пенсионеры), на 27-м думском заседании накануне, 22-го марта, выступил депутат городской Думы Челябинска от партии «Справедливая Россия – За правду» Владимир Корнев.

«Совместно с гордумой будем готовить предложения, инициативы от маломобильных групп населения. Никто лучше самих челябинцев с ограниченными возможностями здоровья, ограниченных в передвижении, не понимает их проблем. Вот, например, в Челябинске было принято решение о приобретении для инвалидов ступенькоходов. Намерения были благие, власти хотели, как лучше, выделили на приобретение ступенькоходов денежные средства из бюджета, однако пользоваться подъемниками инвалиды не смогли», - отметил Владимир Корнев.

Кроме того, депутат заявил о своей готовности возглавить рабочую группу и курировать данное направление.

По словам Владимира Корнева, совместно с фракцией «Справедливой России – За правду» в Законодательном собрании Челябинской области он занимается разработкой регионального законопроекта, целью которого является улучшение качества жизни южноуральцев с инвалидностью. Участие в данной работе принимает и партия «Единая Россия».

«Работа ведется, на месте не стоим», - подчеркнул Владимир Корнев.

Также на вчерашнем заседании гордумы Челябинска депутат выступил с инициативой о создании рабочей группы по подготовке к круглому столу на тему внесения изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными, которые, по мнению народного избранника, необходимы: Владимир Корнев считает, что программа ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат) себя не оправдала. В настоящее время он собирает мнения биологов, зоологов и кинологов по данной теме.

Как рассказал депутат агентству «Урал-пресс-информ», глава Челябинска Наталья Котова поддержала обе его инициативы.