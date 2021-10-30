30.10.2021
Награждение лауреатов «Сцены -2021» состоялось в Магнитогорске
30.10.2021
Депутат миасского Собрания обратила внимание областной власти на застарелую проблему
29.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
29.10.2021
Тестовый запуск «сухого» фонтана в сквере на Академика Королева Челябинска прошел успешно
29.10.2021
Начальник УЖКХ Челябинска попросил понизить его в должности
29.10.2021
В Челябинске очередной трамвай сошел с рельсов
Депутат миасского Собрания обратила внимание областной власти на застарелую проблему
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021