Депутат миасского Собрания обратила внимание областной власти на застарелую проблему

Заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров встретился с жителями поселка Нижний Атлян (Миасский городской округ), которые не первый год страдают от перебоев с холодным водоснабжением.

Визит состоялся по поручению губернатора Алексея Текслера через пять дней после отправленного в его адрес видеообращения. Авторы послания рассказали о слабом напоре или полном отсутствии воды в многоквартирных домах поселка. Исторически она поступала в квартиры с расположенной поблизости колонии, но действующие скважины последние годы не справлялись с нагрузками – не хватало мощностей и сказывались потери в ветхих и бесхозных сетях. С началом отопительного сезона проблема стала еще острее. Часть воды пошла на заполнение теплотрассы, состояние которой тоже не самое лучшее.

Нарастающие проблемы и недовольство действиями муниципальной власти вынудили жителей и депутата Собрания Миасского городского округа Анастасию Борисову выйти на региональный уровень. По словам депутата, она была приятно удивлена быстротой реакции и приглашением приехать на совещание к Станиславу Мошарову. Еще через день заместитель губернатора прибыл в поселок, где в присутствии председателя Собрания Дмитрия Проскурина и заместителя главы округа по городскому хозяйству Олега Карпова обозначил пути выхода из ситуации. Из областного бюджета будут профинансированы проектирование и строительство новой скважины, которая будет поставлена на баланс муниципалитета.

До того, как заработает постоянная схема водоснабжения, по договоренности с руководством колонии решено усилить напор воды с помощью узла автоматики, а также пробурить дополнительную скважину. В последние дни вода в квартирах стала появляться, но показательной, как подчеркнул заместитель губернатора, станет предстоящая неделя. «И мы, и Собрание депутатов, и администрация должны держать ситуацию под контролем», – отметил Станислав Мошаров.