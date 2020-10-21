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Каждый директор – в ответе

Депутаты Челябинска предложили более строго соблюдать эпидемиологическую дисциплину в школах

Общество
Сегодня, 11:50
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Председатель постоянной комиссии по социальной политике челябинской городской думы Галина Киреева поставила вопрос об ответственности каждого директора школы за здоровье детей, проходящих обучение.

Кроме того, Галина Киреева предложила более требовательно и строго относиться к соблюдению эпидемиологической дисциплины в школах.

По данным комитета образования Челябинска, озвученным на заседании комиссии, с 14-го сентября текущего года в образовательных организациях города отмечается рост заболеваемости COVID-19 и сезонный рост заболеваемости ОРВИ.

На середину октября 2020-го года заболеваемость ОРВИ отмечается в 27-ми школах (52 класса); заболеваемость COVID-19 - в 25-ти школах (50 классов) и в четырех детсадах (восемь групп).

Особую тревогу вызывает большое количество заболевших учителей: зачастую их ученики болеют бессимптомно - находясь в одном помещении с носителями вируса, педагоги заражаются от детей.

Тем не менее, специалисты комитета образования Челябинска заверяют: ситуация находится под контролем и причин для массового закрытия школ на карантин или перехода на дистанционный формат обучения на сегодняшний день нет.

Депутат Михаил Вербитский, врач с более чем 25-летним стажем, возглавляющий ОКБ №3, на заседании комиссии рассказал о самых действенных с медицинской точки зрения мерах борьбы с вирусом в закрытых помещениях.

По его мнению, в обязательном порядке необходимо применять ультрафиолетовые лампы и использовать медицинские маски и респираторы.

Депутат Лариса Демчук, директор многопрофильного лицея №148, где учатся более трех тысяч детей, попросила родителей как можно внимательнее относиться к здоровью членов своих семей и при первых признаках заболевания оставлять детей дома.

Согласно отчету городского комитета образования «Об особенностях организации учебного процесса школах Челябинска в условиях пандемии», с начала учебного года во всех образовательных учреждениях южноуральской столицы введены меры, направленные на сдерживание коронавирусной инфекции.

В частности, организованы «фильтры» с термометрией учащихся на входе в школу; организовано систематическое наблюдение за здоровьем учащихся; усилен контроль за принятием детей только при наличии справки после перенесенного заболевания и отсутствия более пяти дней; соблюдается режим проветривания, кварцевания, влажной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств; запрещено проведение массовых мероприятий.

Кроме того, скорректировано расписание уроков, звонков, перемен и графиков питания - чтобы потоки школьников пересекались как можно реже.

Введено сочетание очного и дистанционного обучения (кроме начальной школы); за каждым классом закреплен отдельный кабинет; созданы условия для соблюдения правил личной гигиены; нанесена разметка в местах возможного скопления детей для соблюдения социальной дистанции.

Как сообщает пресс-служба челябинской гордумы, для образовательных организаций областного центра были приобретены рециркуляторы и средства индивидуальной защиты на сумму 50 миллионов рублей (за счет городского бюджета).

В ближайшее время ожидается поступление финансов из региональной казны. Денежные средства будут направлены на усиление мер по сохранению здоровья учителей и школьников и приобретение дополнительных средств защиты и дезинфекции.

 

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