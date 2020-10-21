Депутаты Челябинска предложили более строго соблюдать эпидемиологическую дисциплину в школах
Председатель постоянной комиссии по социальной политике челябинской городской думы Галина Киреева поставила вопрос об ответственности каждого директора школы за здоровье детей, проходящих обучение.
Кроме того, Галина Киреева предложила более требовательно и строго относиться к соблюдению эпидемиологической дисциплины в школах.
По данным комитета образования Челябинска, озвученным на заседании комиссии, с 14-го сентября текущего года в образовательных организациях города отмечается рост заболеваемости COVID-19 и сезонный рост заболеваемости ОРВИ.
На середину октября 2020-го года заболеваемость ОРВИ отмечается в 27-ми школах (52 класса); заболеваемость COVID-19 - в 25-ти школах (50 классов) и в четырех детсадах (восемь групп).
Особую тревогу вызывает большое количество заболевших учителей: зачастую их ученики болеют бессимптомно - находясь в одном помещении с носителями вируса, педагоги заражаются от детей.
Тем не менее, специалисты комитета образования Челябинска заверяют: ситуация находится под контролем и причин для массового закрытия школ на карантин или перехода на дистанционный формат обучения на сегодняшний день нет.
Депутат Михаил Вербитский, врач с более чем 25-летним стажем, возглавляющий ОКБ №3, на заседании комиссии рассказал о самых действенных с медицинской точки зрения мерах борьбы с вирусом в закрытых помещениях.
По его мнению, в обязательном порядке необходимо применять ультрафиолетовые лампы и использовать медицинские маски и респираторы.
Депутат Лариса Демчук, директор многопрофильного лицея №148, где учатся более трех тысяч детей, попросила родителей как можно внимательнее относиться к здоровью членов своих семей и при первых признаках заболевания оставлять детей дома.
Согласно отчету городского комитета образования «Об особенностях организации учебного процесса школах Челябинска в условиях пандемии», с начала учебного года во всех образовательных учреждениях южноуральской столицы введены меры, направленные на сдерживание коронавирусной инфекции.
В частности, организованы «фильтры» с термометрией учащихся на входе в школу; организовано систематическое наблюдение за здоровьем учащихся; усилен контроль за принятием детей только при наличии справки после перенесенного заболевания и отсутствия более пяти дней; соблюдается режим проветривания, кварцевания, влажной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств; запрещено проведение массовых мероприятий.
Кроме того, скорректировано расписание уроков, звонков, перемен и графиков питания - чтобы потоки школьников пересекались как можно реже.
Введено сочетание очного и дистанционного обучения (кроме начальной школы); за каждым классом закреплен отдельный кабинет; созданы условия для соблюдения правил личной гигиены; нанесена разметка в местах возможного скопления детей для соблюдения социальной дистанции.
Как сообщает пресс-служба челябинской гордумы, для образовательных организаций областного центра были приобретены рециркуляторы и средства индивидуальной защиты на сумму 50 миллионов рублей (за счет городского бюджета).
В ближайшее время ожидается поступление финансов из региональной казны. Денежные средства будут направлены на усиление мер по сохранению здоровья учителей и школьников и приобретение дополнительных средств защиты и дезинфекции.
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