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Депутаты Магнитогорска порадовали льготами для дошкольников

Решение депутатов Магнитогорска (Челябинская область) обрадовало семьи с малышами. Оно касается продления на 2021 год льгот по родительской плате за присмотр и уход в детских садах.

Депутаты Магнитогорска в режиме видео конференции приняли Эти важные социальные решения, в том числе и о льготах для дошкольников, магнитогорские депутаты приняли в режиме видео-конференции.

Напомним, полностью от оплаты освобождены: родители – инвалиды боевых действий в Афганистане; родители детей-инвалидов, законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Льгота в размере 50% предоставляется малообеспеченным гражданам, многодетным семьям, родителям – участникам вооруженных конфликтов и воинам интернационалистам, родителям-инвалидам I и II группы; родителям детей с отклонениями в развитии, а также работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Льготой по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных детсадах пользуются около 5 тысяч человек. Льгота имеет заявительный характер.

Председатель комиссии по социальной политике и связям с общественностью Егор Кожаев отметил, что данным решением город помогает именно тем, кто нуждается: "Без подобной поддержки им было бы тяжело. Поэтому льготы обоснованные и важные для наших горожан".