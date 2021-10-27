Депутаты назвали челябинские скверы именами князя Владимира и летчика Евгения Овчинникова

В челябинском поселке Смолино, на площади перед храмом, появился сквер «Владимирский», который было решено назвать так в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира.

Решение дать общественному пространству такое имя было принято на 23-м заседании городской Думы Челябинска, состоявшемся во вторник, 26-го октября.

В поселке Новосинеглазово теперь есть сквер павших героев в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – он находится на пересечении улиц Лермонтова и Челябинской. Здесь установлена памятная плита с именами 35-ти жителей поселка, погибших на фронте.

Кроме того, челябинские депутаты дали имя скверу на пересечении улиц Елькина и Курчатова (это конец улицы Овчинникова). Теперь это общественное пространство называется сквер летчика Евгения Васильевича Овчинникова – уроженца Челябинска, героя Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба городской думы Челябинска, сквер на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретной получил имя «Переселенческий», так как раньше здесь находился центр организации переселенческого движения, который в свое время посещал Петр Столыпин, вошедший в историю России как великий реформатор.