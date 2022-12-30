Детей с особенностями здоровья ждет новогоднее чудо

Южноуральских детей с особенностями здоровья накануне Нового года ждёт чудо – им прямо домой доставят полезные подарки. Акция «Чудо уже здесь» пройдет сразу на 10-ти территориях присутствия Русской медной компании (РМК) в Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях. Подарки получат более 2,5 тысячи детей.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, акция стартовала в конце 2020 года. Вот уже третий год подряд сладкие и полезные подарки получают дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и малоимущих семей.

«Для детей с разными особенностями здоровья у нас подготовлены несколько вариантов подарков. В одном наборе у нас ночник с Bluetooth-колонкой и аппликация, в другом – тесто для лепки и мягкая игрушка. И, конечно, во все наборы входит сладкий подарок, - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова. -Мы надеемся, что эти подарки порадуют ребят и обязательно найдут полезное применение».

Добровольцы Волонтёрского центра РМК объедут около двух с половиной тысяч детей. Дети из Челябинской области получат 1250 подарочных наборов, из них 250 подарков будут вручены детям Карабашского городского округа на городском празднике в дни новогодних каникул, по 200 наборов получат ребятишки в Кыштыме, в Варненском, Нагайбакском и Сосновском районах.

Ещё 400 наборов отправятся в Оренбургскую область: по 100 наборов - в Орск, в Новоорский, Домбаровский и Адамовский районы. В Свердловскую области доставлены 900 наборов.

Благотворительный фонд РМК учреждён в 2005-м году по инициативе Игоря и Татьяны Алтушкиных. За годы работы Фонда поддержку получили более трёхсот тысяч человек, а общее финансирование всех проектов составило более четырех миллиардов рублей.

Фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и нарушением слуха. Организация на постоянной основе сотрудничает с онкологическими центрами в Свердловской и Челябинской областях, поддерживает семьи и оплачивает приобретение современных слуховых аппаратов. Фонд уже помог трём тысячам детей с онкологическими заболеваниями и закупил более тысячи цифровых многоканальных аппаратов для восстановления слуха.

Кроме того, Благотворительный фонд РМК реализует программы в сфере медицины, разрабатывает социальные, культурные, спортивные и образовательные проекты, помогает ветеранам и людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

Волонтёрский центр РМК – это первая в своём роде организация корпоративного добровольчества открытого типа. Создана под патронажем Русской медной компании, которая входит в тройку крупнейших производителей меди России. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. Наш центр стремится объединить сотрудников РМК и активных жителей городов присутствия для совершенствования среды вокруг и решения социальных проблем.