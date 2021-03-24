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Дети из реабилитационного центра Челябинска задумались о карьере в МВД

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Дети из реабилитационного центра Челябинска задумались о карьере в МВД

Общественный совет при УМВД России по городу Челябинску организовал для ребят из социально-реабилитационного центра экскурсию в Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по Челябинской области и музей истории правоохранительных органов Южного Урала.

Экскурсия для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних началась с демонстрации портретов министров МВД разных лет и вопроса: «Кто хочет сделать такую же карьеру?». Ребята, оказавшись в полицейских стенах, немного стушевались и не смогли с ходу ответить на него.

В Центре профессиональной подготовки подросткам показали учебный полигон, на котором оттачивают свое мастерство стражи порядка, плац, на котором проходят строевые смотры, патрульные машины ППС.

Экскурсия продолжилась в музее истории правоохранительных органов Южного Урала. Ребятам рассказали об истории служб и подразделений органов внутренних дел, о создании милиции и полиции, о ветеранах-милиционерах, принимавших участие в боевых действиях в Великой Отечественной войне, в Афганистане и на Северном Кавказе.

«Особый интерес у подростков вызвала криминалистическая техника прошлого века, форменное обмундирование старого и нового образцов, предметы снаряжения, фотографии, документы и личные вещи сотрудников милиции и полиции разных эпох, боевые знамена. Также дети побывали в святая святых – зале принятия присяги», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Валерия Кудлачева.

Закончилась экскурсия тем же вопросом, что и начиналась: «Кто–то захотел стать министром МВД?». Уже освоившиеся в полицейских стенах подростки не робели и многие из них на него ответили утвердительное «Да».