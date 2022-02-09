Детский лагерь Златоуста наказали за использование мясных деликатесов

Россельхознадзор наказал детский лагерь Златоуста (Челябинская область) за использование неизвестной животноводческой продукции.

Надзорное ведомство установило, что 20-го и 28-го декабря ушедшего года учреждение приняло, хранило и в дальнейшем кормило детей мясными деликатесами, поступившими без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

По словам пресс-секретаря управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяны Нахтигаль, как выяснилось, должностные лица учреждения и сотрудники лагеря, ответственные за прием продукции для питания детей, в течение полугода (с июня 2021-го года) не один раз принимали небольшие партии такой продукции без учета требований законодательства (без идентификации продукции и контроля сроков ее годности, без обязательных эВСД, оформленных во ФГИС «Меркурий», которые могли бы подтвердить качество и безопасность получаемой продукции). В результате были нарушены ветеринарно-санитарные правила Российской Федерации.

Управление Россельхознадзора 27-го января текущего года привлекло юридическое лицо (детский лагерь) к административной ответственности по части первой статьи 10.8 КоАП РФ.

Поставщик данной обезличенной продукции – индивидуальный предприниматель Щ. (Челябинская область, Златоуст) был заблокирован во ФГИС «Меркурий».