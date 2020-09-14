Детский омбудсмен в Челябинской области защитилась от гриппа

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова поставила прививку от гриппа.

Детский омбудсмен рассказала агентству «Урал-пресс-информ», что уже много лет подряд она осенью неизменно ставит прививку от гриппа. Чаще всего Евгения Майорова прививалась в мобильных пунктах при проведении акций.

Омбудсмен уверена, что прививка от гриппа помогает более легко перенести грипп в случае заражения и минимизировать его последствия гриппа.

Евгения Майорова рассказала, что она всегда легко переносит прививку, потому что у нее хороший иммунитет. Не стал исключением и этот год. После поставленной еще в четверг прививки никаких последствий не было.

При этом омбудсмен напомнила, что прививку нельзя ставить, если человек заболел простудными заболеваниями, пусть даже и в легкой форме. И поэтому перед вакцинацией обязательно проводится осмотр пациента и консультация специалиста. «Меня полностью осмотрели, пульсоксиметром замерили насыщение кислородом крови. Рада, что у меня 99%», - поделилась Евгения Майорова.

Омбудсмен подчеркнула, что она выступает за прививки, при этом вакцина должна быть качественной. В этом году в регион поступили трёхвалентные вакцины «Совигрипп» и «Флю-М». Планируется вакцинировать более 1,6 миллиона человек (60% населения).

Поставить себе бесплатную вакцину могут все желающие старше 18 лет, которые не имеют противопоказаний. Для этого необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также медицинский полис.

Ранее министр здравоохранения Юрий Семенов, который также уже поставил прививку, рассказал, что в период пандемиии коронавирусной инфекции нужно обратить особое внимание на прививку от гриппа. «В этом году есть вероятность сочетания заболеваний и гриппом, и коронавирусом», - предупредил глава минздрава.

Напомним, одним из первых в регионе прививку от гриппа поставил губернатор Алексей Текслер. На днях вакцинировался министр образования и науки области Александр Кузнецов.