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Глава южноуральского минобра защитился от гриппа: Считаю вакцинацию необходимым шагом

Общество
Сегодня, 16:24
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Автор: 
Любовь Юрина

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов поставил прививку от гриппа. В ближайшие дни его примеру последуют и другие сотрудники ведомства и педагоги, кому вакцинация не противопоказана по медицинским показаниям.

Александр Кузнецов рассказал агентству «Урал-пресс-информ», что он каждый год ставит прививку от гриппа уже много лет подряд.

«Я работаю с большим количеством людей, часто посещаю образовательные организации», - отметил министр. По его словам, сотрудники образовательных, как и медицинских учреждений, относятся к декретированному контингенту, и им рекомендовано прививаться от гриппа.

Подавляющее число педагогов прививается, уточнил глава минобра. Не ставят прививку только те, у кого есть медицинские противопоказания. «У меня нет противопоказаний к прививкам, поэтому вакцинацию считаю просто необходимым шагом к тому, чтобы обезопасить себя, близких людей и очень широкий круг моих коллег, с которыми я общаюсь каждый день», - добавил Александр Кузнецов.

В пресс-службе министерства уточнили, сотрудники минобра по желанию смогут принять участие в массовой вакцинации со следующей недели по установленному совместно с организациями здравоохранения графикам.

«В школах педагоги также участвуют в вакцинации против гриппа. Прививки для них бесплатные, - добавили в пресс-службе. - Вакцинация проводится только по свободному волеизъявлению».

Напомним, одним из первых в регионе прививку от гриппа поставил губернатор Алексей Текслер. На днях вакцинировался министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. По мнению главы минздрава, в период пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 нужно обратить особое внимание на вакцинацию от гриппа.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Александр Кузнецов
Юрий Семенов
Алексей Текслер
прививка
грипп
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